Венгрия стремится создать антиукраинский блок с Чехией и Словакией – Politico

Балаж Орбан (Фото: Венгерский консерватор)

Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать скептически настроенный к Украине альянс в Евросоюзе. Об этом заявил политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в комментарии Politico.

По его словам, Орбан надеется объединить усилия с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на недавних парламентских выборов в Чехии,а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предсаммита.

"Я думаю, что это произойдет – и будет все более заметным", – сказал политический директор премьер-министра Балаж Орбан, когда его спросили о потенциале для скептически настроенного к Украине альянса, который может начать действовать как блок в Европейском Совете.

Politico утверждает, что объединение может занять некоторое время, ведь Фицо, который был переизбран премьер-министром Словакии в 2023 году, воздержался от официального союза с венгерским лидером Орбаном в конкретных политических сферах, а Бабиш до сих пор не сформировал правительство после недавней победы своей партии на выборах.

Хотя до формирования прочного политического альянса еще далеко, его формирование может существенно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины, пишет Politico.

По мнению представителя Орбана, это будет так называемое восстановление группы "Вышеградская четверка", в которую входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша, после того, как после 2015 года у власти в Варшаве была евроскептическая партия "Право и справедливость".

По словам Балажа, такой формат объединения очень хорошо сработал во время миграционного кризиса. Группа "В4" продвигала политику сильных внешних границ для ЕС и выступала против любого обязательного переселения мигрантов между странами-членами.

Вышеградская четверка раскололась после полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку Польша отстаивала жесткую позицию в отношении Москвы, а Венгрия заняла противоположную.

Поэтому новый Вышеградский альянс будет насчитывать три, а не четыре члена, ведь вряд ли нынешний правоцентристский премьер-министр Польши Дональд Туск, который является сторонником Украины, заключит некий союз с Орбаном, пишет Politico.