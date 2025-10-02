В Ефіопії щонайменше 30 людей загинули, 200 отримали поранення через обвал церкви – фото

Під час релігійного свята тисячі вірян зібралися біля церкви Арерті Маріам, коли на них обвалилась споруда. Кількість загиблих зростає

Обвал церкви в Ефіопії (Фото: EBC)

Щонайменше 30 людей загинули та понад 200 отримали поранення внаслідок обвалу будівельних риштувань на церкві в Ефіопії. Про це повідомляє BBC з посиланням на дані очевидців і місцевої поліції.

Тисячі вірян зібралися біля церкви Арерті Маріам на святкування щорічного православного християнського свята Діви Марії.

За словами інспектора місцевої поліції Ахмеда Гебеєху, кількість загиблих може збільшитися, адже багато людей досі перебувають під завалами церкви.

Рятувальні операції тривають, а за даними місцевої влади, знайдені загиблі були віком від 25 до 80 років.

"Значна частина церкви обвалилася – звук руйнування дерев’яної конструкції був гучним і жахливим", – очевидці події описують інцидент як раптовий і хаотичний, оскільки учасники панічно розбіглися, щоб врятуватись.

Уряд Ефіопії висловив "глибокі співчуття з приводу збитків, завданих обваленням будівельних риштувань", та додав, що "безпеці має бути надано пріоритет" під час усіх будівельних проєктів.

За даними BBC, в Ефіопії погано дотримуються правил охорони праці й техніки безпеки, а будівельні аварії є поширеним явищем.

Обвал церкви в Ефіопії (Фото: EBC)

Обвал церкви в Ефіопії (Фото: EBC)