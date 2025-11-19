Використання Telegram і безпека на Укрзалізниці: Зеленський обговорив диверсії у Польщі
Україна та Польща згодні, що за диверсіями в останній стоїть Росія: для підривної діяльності та пропаганди використовувався месенджер Telegram, а на Укрзалізниці впроваджено належні заходи для протидії такому саботажу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після дзвінка главі польського уряду Дональду Туску.
"Прем’єр-міністр поділився інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки стосовно нещодавніх актів диверсій на польській залізниці. Соціальна платформа Telegram використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України", – написав Зеленський.
Зеленський зауважив Туску, що подібні підривні дії щоденно спрямовуються проти України, зокрема й по залізниці: "В УЗ ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям".
Президент наголосив, що дані України та Польщі збігаються – усі факти вказують на слід РФ за цими діями: "Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений".
Також Київ готовий співпрацювати з Варшавою на різних рівнях та ділитися усією інформацією: Зеленський і Туск домовились про створення українсько-польської групи, яка "працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому".
Крім того, польський прем'єр висловив співчуття стосовно загиблих у Тернополі та десятків поранених людей в інших областях України через російські дронові та ракетні удари.
- У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною.
- Підозрювані у диверсії – громадяни України, які восени приїхали до Польщі з Білорусі, а після інциденту втекли назад. За даними правоохоронців, для підриву фігуранти використовували вибухівку С-4 із прикріпленим до неї кабелем завдовжки 300 метрів.
- Українське МЗС заявило, що Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном.
- 19 листопада у польському уряді повідомили про затримання причетних до цього теракту.
