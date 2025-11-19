Використання Telegram і безпека на Укрзалізниці: Зеленський обговорив диверсії у Польщі

Президент України та прем'єр Польщі провели телефонну розмову після саботажу на залізниці

Володимир Зеленський та Дональд Туск (Ілюстративне фото з січня 2025 року: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Україна та Польща згодні, що за диверсіями в останній стоїть Росія: для підривної діяльності та пропаганди використовувався месенджер Telegram, а на Укрзалізниці впроваджено належні заходи для протидії такому саботажу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після дзвінка главі польського уряду Дональду Туску.

"Прем’єр-міністр поділився інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки стосовно нещодавніх актів диверсій на польській залізниці. Соціальна платформа Telegram використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України", – написав Зеленський.

Зеленський зауважив Туску, що подібні підривні дії щоденно спрямовуються проти України, зокрема й по залізниці: "В УЗ ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям".

Президент наголосив, що дані України та Польщі збігаються – усі факти вказують на слід РФ за цими діями: "Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений".

Також Київ готовий співпрацювати з Варшавою на різних рівнях та ділитися усією інформацією: Зеленський і Туск домовились про створення українсько-польської групи, яка "працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому".

Крім того, польський прем'єр висловив співчуття стосовно загиблих у Тернополі та десятків поранених людей в інших областях України через російські дронові та ракетні удари.