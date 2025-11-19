Після диверсії у Польщі проходять затримання
У Польщі після диверсії на залізниці відбуваються затримання, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.
"У зв'язку з актами диверсії на залізничній лінії Варшава – Люблін, в селі Міка та під Пулавами, які мали місце минулими вихідними, повідомляю, що тривають інтенсивні оперативно-розшукові та слідчі дії, зокрема затримання осіб, а також збирання та аналіз доказів", – написала чиновниця.
Водночас речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський повідомив, що затримання стосуються декількох осіб, передає медіа RMF24.
За його словами, встановлюється роль окремих осіб у цьому терористичному акті.
Добжинський заявив, що люди, які брали участь у диверсії, були затримані спецслужбою Агенція внутрішньої безпеки та поліцією.
Чиновник додав, що на цьому етапі не може надати більше деталей.
Наразі невідомо, коли правоохоронці нададуть більше інформації про проведені дії.
- У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Прем'єр Туск назвав інцидент актом саботажу. Начальник Генштабу країни повідомив, що противник почав готуватися до війни, здійснюючи кібератаки та диверсії на території Польщі.
- Підозрювані у диверсії – громадяни України, які восени приїхали до Польщі з Білорусі, а після інциденту втекли назад. За даними правоохоронців, для підриву фігуранти використовували вибухівку С-4 із прикріпленим до неї кабелем завдовжки 300 метрів.
- Українське МЗС заявило, що Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном.
- Тим часом Польща вирішила закрити останнє консульство РФ у країні.
