Після диверсії у Польщі проходять затримання

Польська спецслужба та поліція затримали осіб, які брали участь у теракті на залізниці, заявили в уряді

Польські правоохоронці на залізниці після диверсій 17 листопада 2025 року (Фото: Przemyslaw Piatkowski / EPA)

У Польщі після диверсії на залізниці відбуваються затримання, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

"У зв'язку з актами диверсії на залізничній лінії Варшава – Люблін, в селі Міка та під Пулавами, які мали місце минулими вихідними, повідомляю, що тривають інтенсивні оперативно-розшукові та слідчі дії, зокрема затримання осіб, а також збирання та аналіз доказів", – написала чиновниця.

Водночас речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський повідомив, що затримання стосуються декількох осіб, передає медіа RMF24.

За його словами, встановлюється роль окремих осіб у цьому терористичному акті.

Добжинський заявив, що люди, які брали участь у диверсії, були затримані спецслужбою Агенція внутрішньої безпеки та поліцією.

Чиновник додав, що на цьому етапі не може надати більше деталей.

Наразі невідомо, коли правоохоронці нададуть більше інформації про проведені дії.