После диверсий в Польше проходят задержания

Польская спецслужба и полиция задержали лиц, участвовавших в теракте на железной дороге, заявили в правительстве

Польские правоохранители на железной дороге после диверсий 17 ноября 2025 года (Фото: Przemyslaw Piatkowski / EPA)

В Польше после диверсии на железной дороге происходят задержания, сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

"В связи с актами диверсии на железнодорожной линии Варшава – Люблин, в селе Мика и под Пулавами, которые имели место в минувшие выходные, сообщаю, что продолжаются интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия, в том числе задержание лиц, а также сбор и анализ доказательств", – написала чиновница.

В то же время представитель министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский сообщил, что задержания касаются нескольких лиц, передаёт медиа RMF24.

По его словам, устанавливается роль отдельных лиц в этом террористическом акте.

Добжинский заявил, что люди, участвовавшие в диверсии, были задержаны спецслужбой Агентство внутренней безопасности и полицией.

Чиновник добавил, что на этом этапе не может предоставить больше деталей.

Пока неизвестно, когда правоохранители предоставят больше информации о проведенных действиях.