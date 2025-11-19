После диверсий в Польше проходят задержания
В Польше после диверсии на железной дороге происходят задержания, сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.
"В связи с актами диверсии на железнодорожной линии Варшава – Люблин, в селе Мика и под Пулавами, которые имели место в минувшие выходные, сообщаю, что продолжаются интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия, в том числе задержание лиц, а также сбор и анализ доказательств", – написала чиновница.
В то же время представитель министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский сообщил, что задержания касаются нескольких лиц, передаёт медиа RMF24.
По его словам, устанавливается роль отдельных лиц в этом террористическом акте.
Добжинский заявил, что люди, участвовавшие в диверсии, были задержаны спецслужбой Агентство внутренней безопасности и полицией.
Чиновник добавил, что на этом этапе не может предоставить больше деталей.
Пока неизвестно, когда правоохранители предоставят больше информации о проведенных действиях.
- В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Премьер Туск назвал инцидент актом саботажа. Начальник Генштаба страны сообщил, что противник начал готовиться к войне, осуществляя кибератаки и диверсии на территории Польши.
- Подозреваемые в диверсии – граждане Украины, которые осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно. По данным правоохранителей, для подрыва фигуранты использовали взрывчатку С-4 с прикрепленным к ней кабелем длиной 300 метров.
- Украинский МИД заявил, что Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев, вербуя их для совершения диверсий за границей.
- Тем временем Польша решила закрыть последнее консульство РФ в стране.
