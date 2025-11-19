Использование Telegram и безопасность на УЗ: Зеленский обсудил диверсии в Польше

Президент Украины и премьер-министр Польши провели телефонный разговор после саботажа на железной дороге

Украина и Польша согласны, что за диверсиями в последней стоит Россия: для подрывной деятельности и пропаганды использовался мессенджер Telegram, а на Укрзалізниці внедрены надлежащие меры для противодействия такому саботажу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после звонка с главой польского правительства Дональдом Туском.

"Премьер-министр поделился информацией от своих правоохранительных органов и разведки относительно недавних актов диверсий на польской железной дороге. Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины", – написал Зеленский.

Зеленский отметил Туску, что подобные подрывные действия ежедневно направляются против Украины, в том числе и по железной дороге: "В УЗ мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям".

Президент подчеркнул, что данные Украины и Польши совпадают – все факты указывают на след РФ за этими действиями: "Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован".

Также Киев готов сотрудничать с Варшавой на разных уровнях и делиться всей информацией: Зеленский и Туск договорились о создании украинско-польской группы, которая "будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем".

Кроме этого, польский премьер выразил соболезнования в отношении погибших в Тернополе и десятков раненых людей в других областях Украины из-за российских дроновых и ракетных ударов.