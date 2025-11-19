Использование Telegram и безопасность на УЗ: Зеленский обсудил диверсии в Польше
Украина и Польша согласны, что за диверсиями в последней стоит Россия: для подрывной деятельности и пропаганды использовался мессенджер Telegram, а на Укрзалізниці внедрены надлежащие меры для противодействия такому саботажу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после звонка с главой польского правительства Дональдом Туском.
"Премьер-министр поделился информацией от своих правоохранительных органов и разведки относительно недавних актов диверсий на польской железной дороге. Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины", – написал Зеленский.
Зеленский отметил Туску, что подобные подрывные действия ежедневно направляются против Украины, в том числе и по железной дороге: "В УЗ мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям".
Президент подчеркнул, что данные Украины и Польши совпадают – все факты указывают на след РФ за этими действиями: "Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован".
Также Киев готов сотрудничать с Варшавой на разных уровнях и делиться всей информацией: Зеленский и Туск договорились о создании украинско-польской группы, которая "будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем".
Кроме этого, польский премьер выразил соболезнования в отношении погибших в Тернополе и десятков раненых людей в других областях Украины из-за российских дроновых и ракетных ударов.
- В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте до границы с Украиной.
- Подозреваемые в диверсии – граждане Украины, которые осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно. По данным правоохранителей, для подрыва фигуранты использовали взрывчатку С-4 с прикрепленным к ней кабелем длиной 300 метров.
- Украинский МИД заявил, что Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев, вербуя их для совершения диверсий за границей.
- 19 ноября в польском правительстве сообщили о задержании причастных к этому теракту.
Комментарии (0)