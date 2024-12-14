Як 15 грудня вимикатимуть світло у Києві, області, на Одещині та Дніпропетровщині – нові графіки

З'явилися графіки відключення світла на 15 грудня по групах для Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини. Відповідні дані опублікував приватний енергохолдинг ДТЕК.

Ось так світло вимикатимуть у столиці:

Так обмеження застосовуватимуть у Київській області:

Для Одещини плануються наступні години вимкнень:

На Дніпропетровщині світла не буде за таким графіком

Напередодні національна енергетична компанія "Укренерго" анонсувала обмеження споживання електроенергії впродовж 14 годин. У компанії додали, що впродовж доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – додали в Укренерго.

Що таке черга відключень світла?

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.