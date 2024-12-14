Як 15 грудня вимикатимуть світло у Києві, області, на Одещині та Дніпропетровщині – нові графіки
З'явилися графіки відключення світла на 15 грудня по групах для Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини. Відповідні дані опублікував приватний енергохолдинг ДТЕК.
Ось так світло вимикатимуть у столиці:
Так обмеження застосовуватимуть у Київській області:
Для Одещини плануються наступні години вимкнень:
На Дніпропетровщині світла не буде за таким графіком
Напередодні національна енергетична компанія "Укренерго" анонсувала обмеження споживання електроенергії впродовж 14 годин. У компанії додали, що впродовж доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.
"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – додали в Укренерго.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль.
- Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено. Зеленський заявив, що це один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.
- У ДТЕК повідомили, що Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях, в результаті чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.