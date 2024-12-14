Как 15 декабря будут выключать свет в Киеве, области, на Одещине и Днепропетровщине
Появились графики отключения света на 15 декабря по группам Киева, Киевщины, Одесщины и Днепропетровщины. Соответствующие данные опубликовал частный энергохолдинг ДТЭК.
Вот так свет будут выключать в столице:
Так ограничения будут применяться в Киевской области:
Для Одесской области планируются следующие часы отключений:
На Днепропетровщине света не будет по такому графику
Накануне национальная энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала ограничение потребления электроэнергии в течение 14 часов. В компании добавили, что в течение суток применение и объем ограничений могут измениться.
"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили в Укрэнерго.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель.
- Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС.