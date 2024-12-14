Как 15 декабря будут выключать свет в Киеве, области, на Одещине и Днепропетровщине

Иллюстративное фото: Depositphotos

Появились графики отключения света на 15 декабря по группам Киева, Киевщины, Одесщины и Днепропетровщины. Соответствующие данные опубликовал частный энергохолдинг ДТЭК.

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Вот так свет будут выключать в столице:

Инфографика: ДТЭК

Так ограничения будут применяться в Киевской области:

Инфографика: ДТЭК

Для Одесской области планируются следующие часы отключений:

Инфографика: ДТЭК

На Днепропетровщине света не будет по такому графику

Инфографика: ДТЭК

Накануне национальная энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала ограничение потребления электроэнергии в течение 14 часов. В компании добавили, что в течение суток применение и объем ограничений могут измениться.

"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили в Укрэнерго.

Что такое очередь отключений света? Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.