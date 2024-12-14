Графики отключения света 15 декабря: ограничения продлятся 14 часов

В субботу ограничения действуют на восемь часов дольше – почти весь день

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В воскресенье, 15 декабря, планируется ограничение потребления электроэнергии в течение 14 часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Для бытовых потребителей анонсирован следующий график:

→ одна очередь отключений — с 08:00 до 14:00;

→ две очереди — с 14:00 до 17:00;

→ снова одна очередь — с 17:00 и до 22:00.

Для промышленности и бизнеса запланировано действие графиков ограничения мощности на все 14 часов — с 08:00 до 22:00.

Укрэнерго отметило, что за сутки время применения и объем ограничений могут измениться, и призвало потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда по графику появляется свет.

"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили в компании.

На субботу, 14 декабря, ограничения ввели на 22 часа – на восемь больше, чем запланировано на воскресенье.

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Что такое очередь отключений света? Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.