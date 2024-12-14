Графики отключения света 15 декабря: ограничения продлятся 14 часов
В воскресенье, 15 декабря, планируется ограничение потребления электроэнергии в течение 14 часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей анонсирован следующий график:
→ одна очередь отключений — с 08:00 до 14:00;
→ две очереди — с 14:00 до 17:00;
→ снова одна очередь — с 17:00 и до 22:00.
Для промышленности и бизнеса запланировано действие графиков ограничения мощности на все 14 часов — с 08:00 до 22:00.
Укрэнерго отметило, что за сутки время применения и объем ограничений могут измениться, и призвало потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда по графику появляется свет.
"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили в компании.
На субботу, 14 декабря, ограничения ввели на 22 часа – на восемь больше, чем запланировано на воскресенье.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель.
- Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС.