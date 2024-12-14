Графіки відключень світла 15 грудня: обмеження триватимуть 14 годин
У неділю, 15 грудня, заплановані обмеження споживання електроенергії впродовж 14 годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Для побутових споживачів анонсовано такий графік:
→ одна черга відключень — з 08:00 до 14:00;
→ дві черги — з 14:00 до 17:00;
→ знову одна черга — з 17:00 і до 22:00.
Для промисловості та бізнесу запланована дія графіків обмеження потужності на всі 14 годин — з 08:00 до 22:00.
Укренерго зауважило, що впродовж доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися, й закликало споживачів не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли за графіком з'являється світло.
"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – додали у компанії.
На суботу, 14 грудня, обмеження ввели на 22 години – на вісім більше, ніж заплановано на неділю.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль.
- Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено. Зеленський заявив, що це один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.
- У ДТЕК повідомили, що Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях, в результаті чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.