36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показала відео штурму і зачистки від росіян ворожого опорного пункту у Харківській області.

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На опублікованих кадрах по росіянах спочатку б’ють скидами з дронів, а потім українські воїни закидають ворожий бліндаж гранатами та відпрацьовують зі стрілецької зброї.

У бригаді не уточнили, на якій саме ділянці фронту і коли було відзняте відео.

З 10 травня росіяни посилено наступають у Харківській області.

18 червня в DeepState повідомили, що у районі Борової Харківської області, на ділянці від Райгородки до Нововодяного, росіяни зібрали до 10 000 особового складу та близько 450 одиниць озброєння і військової техніки, з яких 200 – це артсистеми. У 3 ОШБр заявили, що росіяни посилюють там атаки, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.

У ЗСУ запевнили, що українська влада і військове керівництво обізнані щодо ситуації в районі селища Борова – вживаються необхідні заходи.

У Харківській ОВА кажуть, що мають інформацію від військових про формування ударного угруповування РФ в районі Борової – ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибувають свіжомобілізовані.

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