36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показала видео штурма и зачистки от россиян вражеского опорного пункта в Харьковской области.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

На опубликованных кадрах по россиянам сначала бьют сбросами с дронов, а затем украинские воины забрасывают вражеский блиндаж гранатами и отрабатывают из стрелкового оружия.

В бригаде не уточнили, на каком именно участке фронта и когда было снято видео.

С 10 мая россияне усиленно наступают в Харьковской области.

18 июня в DeepState сообщили, что в районе Боровой Харьковской области, на участке от Райгородки до Нововодяного, россияне собрали до 10 000 личного состава и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 – это артсистемы. В 3 ОШБр заявили, что россияне усиливают там атаки, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

В ВСУ заверили, что украинские власти и военное руководство осведомлены о ситуации в районе поселка Боровая – принимаются необходимые меры.

В Харьковской ОВА говорят, что получили информацию от военных о формировании ударной группировки РФ в районе Боровой – враг теряет личный состав, но еженедельно прибывают свежемобилизованные.

Смотрите также: Появились детали о первом трофейном "танке-сарае": механик РФ сам "гонялся" за ВСУ – видео