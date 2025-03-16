Сили оборони уразили місце відпочинку особового складу російського спецпідрозділу "Ахмат" у Брянській області, повідомило Головне управління розвідки. Відомство опублікувало радіоперехоплення, в якому підтверджуються російські втрати.

У розмові, перехопленій розвідниками, росіянка підтверджує успішний український удар по місцю базування "ахматівців". За її словами, під завалами опинилося багато кадирівців.

Росіянка заявила про шістьох поранених окупантів, двоє у важкому стані з втратою крові.

"Ракета, уяви, та ще й вони відпочивали, один тільки в бронежилеті був хлопчик. Чеченці переважно такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік", – розповіла вона.

За даними ГУР, удар завдано поблизу села Нові Юрковичі на Брянщині, що розташоване у безпосередній близькості від російсько-українського кордону та неподалік від Білорусі.