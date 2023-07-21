Військова ескалація підняла ставки страхування чорноморських перевезень – Reuters

У Чорному морі проти минулого тижня різко – одразу на одну третину – знизилася кількість суховантажів, які можна зафрахтувати для перевезення зерна. Про це йдеться у публікації Reuters.

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Агентство пише, що за даними платформи Shipfix, на кінець липня та початок серпня для фрахту доступні лише 20 суховантажів, тоді як минулого тижня таких було 32.

Автори матеріалу пов'язують із заявою Росії, що з 20 липня вона вважає "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України, а 20 липня Україна відповіла дзеркальною заявою. І Росія, і Україна мають намір розглядати такі судна як такі, що потенційно перевозять військові вантажі.

Reuters цитує джерела в галузі страхування морських перевезень, які стверджують, що багато компаній перестали страхувати судноплавство в порти України, за винятком портів на Дунаї.

Водночас тарифи на страхування морського доставлення вантажів до чорноморських портів Росії (але не в тимчасово окуповані Росією порти України, які офіційно закриті Україною для судноплавства) поки що не змінилися, хоча вони також включають підвищуючий коефіцієнт з урахуванням воєнних ризиків.

Агентство також зазначає, що страховики включають до договорів фіксовану премію в кілька тисяч доларів за захід судна в Чорне море, і очікується, що через загострення ця премія стане ще більшою.

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