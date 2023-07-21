RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Військова ескалація підняла ставки страхування чорноморських перевезень – Reuters

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 22:34
Військова ескалація підняла ставки страхування чорноморських перевезень – Reuters - Фото
Зерновоз у Босфорі (Фото - EPA)

У Чорному морі проти минулого тижня різко – одразу на одну третину – знизилася кількість суховантажів, які можна зафрахтувати для перевезення зерна. Про це йдеться у публікації Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Агентство пише, що за даними платформи Shipfix, на кінець липня та початок серпня для фрахту доступні лише 20 суховантажів, тоді як минулого тижня таких було 32.

Автори матеріалу пов'язують із заявою Росії, що з 20 липня вона вважає "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України, а 20 липня Україна відповіла дзеркальною заявою. І Росія, і Україна мають намір розглядати такі судна як такі, що потенційно перевозять військові вантажі.

Reuters цитує джерела в галузі страхування морських перевезень, які стверджують, що багато компаній перестали страхувати судноплавство в порти України, за винятком портів на Дунаї.

Водночас тарифи на страхування морського доставлення вантажів до чорноморських портів Росії (але не в тимчасово окуповані Росією порти України, які офіційно закриті Україною для судноплавства) поки що не змінилися, хоча вони також включають підвищуючий коефіцієнт з урахуванням воєнних ризиків.

Агентство також зазначає, що страховики включають до договорів фіксовану премію в кілька тисяч доларів за захід судна в Чорне море, і очікується, що через загострення ця премія стане ще більшою.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
чорне морестрахуваннясудноплавствоморські перевезення
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 