Военная эскалация подняла ставки страхования черноморских перевозок – Reuters
В Черном море по сравнению с прошлой неделей резко – сразу на одну треть – снизилось количество сухогрузов, которые можно зафрахтовать для перевозки зерна. Об этом говорится в публикации Reuters.
Агентство пишет, что по данным платформы Shipfix, на конец июля и начало августа для фрахта доступны всего 20 сухогрузов, в то время как на прошлой неделе таких было 32.
Авторы материала связывают с заявлением России, что с 20 июля она считает "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины, а 20 июля Украина ответила зеркальным заявлением. И Россия, и Украина намерены рассматривать такие суда как потенциально перевозящие военные грузы.
Reuters цитирует источники в отрасли страхования морских перевозок, которые утверждают, что многие компании перестали страховать судоходство в порты Украины, за исключением портов на Дунае.
При этом тарифы на страхование морской доставки грузов в черноморские порты России (но не во временно оккупированные Россией порты Украины, которые официально закрыты Украиной для судоходства) пока не изменились, хотя они тоже включают повышающий коэффициент с учетом военных рисков.
Агентство также отмечает, что страховщики включают в договора фиксированную премию в несколько тысяч долларов за заход судна в Черное море, и ожидается, что из-за обострения эта премия станет еще больше.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- После этого Россия две ночи подряд массированно атаковала Одессу с воздуха, нанеся серьезный ущерб портам в Одессе и Черноморске, работавшим в коридоре. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна, которые предназначались для Китая.
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