Военная эскалация подняла ставки страхования черноморских перевозок – Reuters

В Черном море по сравнению с прошлой неделей резко – сразу на одну треть – снизилось количество сухогрузов, которые можно зафрахтовать для перевозки зерна. Об этом говорится в публикации Reuters.

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Агентство пишет, что по данным платформы Shipfix, на конец июля и начало августа для фрахта доступны всего 20 сухогрузов, в то время как на прошлой неделе таких было 32.

Авторы материала связывают с заявлением России, что с 20 июля она считает "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины, а 20 июля Украина ответила зеркальным заявлением. И Россия, и Украина намерены рассматривать такие суда как потенциально перевозящие военные грузы.

Reuters цитирует источники в отрасли страхования морских перевозок, которые утверждают, что многие компании перестали страховать судоходство в порты Украины, за исключением портов на Дунае.

При этом тарифы на страхование морской доставки грузов в черноморские порты России (но не во временно оккупированные Россией порты Украины, которые официально закрыты Украиной для судоходства) пока не изменились, хотя они тоже включают повышающий коэффициент с учетом военных рисков.

Агентство также отмечает, что страховщики включают в договора фиксированную премию в несколько тысяч долларов за заход судна в Черное море, и ожидается, что из-за обострения эта премия станет еще больше.

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