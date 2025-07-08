Побільшало жертв через масовану атаку на Київ 4 липня
Збільшилась кількість жертв внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 4 липня. Про це повідомив очільник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Зранку 8 липня ще один потерпілий помер в лікарні.
Таким чином кількість загиблих збільшилась до трьох: тіло однієї людини деблокували з-під завалів будівлі у Святошинському районі вдень 4 липня, ще один постраждалий 25 років помер у лікарні 5 липня.
- У ніч проти 4 липня Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу.
- Основним напрямком удару був Київ. Наслідки фіксувались у шести районах столиці, десятки людей постраждали.