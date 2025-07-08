Побільшало жертв через масовану атаку на Київ 4 липня

Вже троє загиблих внаслідок комбінованих російських ударів по столиці

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС)

Збільшилась кількість жертв внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 4 липня. Про це повідомив очільник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зранку 8 липня ще один потерпілий помер в лікарні.

Таким чином кількість загиблих збільшилась до трьох: тіло однієї людини деблокували з-під завалів будівлі у Святошинському районі вдень 4 липня, ще один постраждалий 25 років помер у лікарні 5 липня.