Увеличилось количество жертв из-за массированной атаки на Киев 4 июля
Увеличилось число жертв в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 4 июля. Об этом сообщил глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко.
Утром 8 июля еще один пострадавший скончался в больнице.
Таким образом число погибших увеличилось до трех: тело одного человека было извлечено из-под завалов здания в Святошинском районе днем 4 июля, еще один пострадавший 25 лет умер в больнице 5 июля.
- В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения.
- Основным направлением удара был Киев. Последствия фиксировались в шести районах столицы, десятки людей пострадали.