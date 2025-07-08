Увеличилось количество жертв из-за массированной атаки на Киев 4 июля

Уже три человека погибли в результате комбинированных российских ударов по столице

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС)

Увеличилось число жертв в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 4 июля. Об этом сообщил глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко.

Утром 8 июля еще один пострадавший скончался в больнице.

Таким образом число погибших увеличилось до трех: тело одного человека было извлечено из-под завалов здания в Святошинском районе днем 4 июля, еще один пострадавший 25 лет умер в больнице 5 июля.