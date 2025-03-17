Сім головних новин України та світу на 21:00 17 березня

Будівля Євроюсту (Фото: Koen van Weel/EPA)

1. Росію атакували безпілотники: вибухало у Єйську і палало в Астраханській області. У ніч проти 17 березня Росію вчергове атакували безпілотники, зокрема прилітало по Єйську у Краснодарському краї й Астраханській області. Про це повідомляють російські пропагандисти й губернатор.

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2. США виходять із міжнародної групи, яка розслідує злочини Росії у війні проти України – NYT. США виходять із Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), рішення мають оголосити 17 березня. Про це написала газета The New York Times, посилаючись на ознайомлених з ситуацією неназваних співрозмовників.

3. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний перелік зброї. Німецький уряд 17 березня оновив список військової допомоги Україні. До нового переліку увійшли три зенітні установки Gepard, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T та інше озброєння.

4. Триденну пожежу в Туапсе ліквідовано. Пропаганда говорить про атаку "Довгим Нептуном". Пожежу на нафтопереробному заводі в Туапсе Краснодарського краю вдалося загасити, вона тривала три дні. Російські пропагандисти заявляють, що удару по НПЗ було завдано нібито новою українською ракетою "Довгий Нептун".

5. До "коаліції охочих" приєднаються понад 30 країн. В уряді Британії розповіли деталі. Понад 30 країн приєднаються до "коаліції охочих" і частина з них уже висловила готовність надіслати своїх військових до України в межах миротворчої місії. Про це повідомив речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає телеканал Sky News.

6. Розмова Трампа і Путіна. США введуть санкції проти Росії, якщо буде потрібно – Білий дім. Президент США Дональд Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з диктатором Володимиром Путіним пройдуть "не так, як він сподівається". Це підтвердила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції.

7. Угорщина передумала блокувати санкції ЄС проти Росії після розмови з США – Politico. Угорщина відмовилася від намірів заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії після телефонної розмови міністра закордонних справ Петера Сійярто з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох високопосадовців.

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