Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 17 марта

Здание Евроюста (Фото: Koen van Weel/EPA)

1. Россию атаковали беспилотники: взрывалось в Ейске и пылало в Астраханской области. В ночь на 17 марта Россию в очередной раз атаковали беспилотники, в том числе прилетало по Ейску в Краснодарском крае и Астраханской области. Об этом сообщают российские пропагандисты и губернатор.

2. США выходят из международной группы, расследующей преступления России в войне против Украины – NYT. США выходят из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), решение должно быть объявлено 17 марта. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на ознакомленных с ситуацией неназванных собеседников.

3. Германия передала Украине новый пакет военной помощи: полный список оружия. Немецкое правительство 17 марта обновило список военной помощи Украине. В новый список вошли три зенитные установки Gepard, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T и другое вооружение.

4. Трехдневный пожар в Туапсе ликвидирован. Пропаганда говорит об атаке "Длинным Нептуном". Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе Краснодарского края удалось потушить, он длился три дня. Российские пропагандисты заявляют, что удар по НПЗ был нанесен якобы новой украинской ракетой "Длинный Нептун".

5. К "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран. В правительстве Британии рассказали детали. Более 30 стран присоединятся к "коалиции желающих" и часть из них уже выразила готовность послать своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщил спикер премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает телеканал Sky News.

6. Разговор Трампа и Путина. США введут санкции против России, если потребуется – Белый дом. Президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с диктатором Владимиром Путиным пройдут не так, как он надеется. Это подтвердила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции.

7. Венгрия передумала блокировать санкции ЕС против России после разговора с США – Politico. Венгрия отказалась от намерений заблокировать продление санкций Евросоюза против России после телефонного разговора министра иностранных дел Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц.

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