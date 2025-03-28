Усе про 29 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 29 березня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 29 березня

Завтра, 29 березня, за новим календарем в Україні церква вшановує священномучеників єпископа Марка, диякона Кирила та інших; преподобного Іоана Пустельника; святителя Євстафія Віфінійського.

Священномученик Марк переслідувався імператором в часи гонінь християн у четвертому столітті. Дізнавшись, що багато людей арештовують та катують в його пошуках, святий сам пішов до правителя. Старий єпископ був підданий страшним тортурам, але наче не зважав на них. Його міцна віра спонукала й інших похреститися.

Диякон Кирило знищив багато язичницьких ідолів за правління Костянтина Великого. Коли ж імператором став Юліан Відступник, знову почалися переслідування християн, і святий Кирило був убитий. В той самий час язичники замучили дуже багато християн у містах Аскалон та Газа.

Преподобний Іоан Пустельник вирішив вести усамітнене життя. Він знайшов пустий колодязь й багато років провів у ньому в постійній молитві. Помер у четвертому столітті.

Святитель Євстафій був ревним ченцем й за це поставлений єпископом міста Віфініі в Малій Азії. В часи іконоборства був ув’язнений та відправлений у заслання, де роками терпів жорстокі побої й голод. Помер святий у дев’ятому столітті.

Поминальна субота (Фото: Pixabay)

На 29 березня випадає четверта субота Великого посту. За православними традиціями це поминальна субота. Заведено молитися за померлих родичів та нести у церкву панахиду.

Іменини та день ангела 29 березня

За церковним календарем 29 березня вітати з днем ангела слід Івана та Марка.

Іван з давньоєврейської мови трактується як "Божа милість" або "подарунок Бога". Марк має латинське коріння. За міфологією Марс, або Маркус, – бог війни.

Який день ангела 29 березня (Фото: Pixabay)

Міжнародне свято у цей день

Всесвітній день фортепіано запроваджений 2015 року за ініціативою німецького композитора Нільса Фрама. Цікаво, що для свята обрали 88-й день року, оскільки саме стільки клавіш має фортепіано. Коли рік високосний, свято відзначається 28 березня. Захід покликаний популяризувати інструмент та відзначити роль фортепіанної музики у створенні композицій.

Народні прикмети 29 березня

Прикмети щодо погоди цього дня:

якщо хмари пливуть високо, то буде ясна погода;

яскравий захід сонця — до сухої погоди;

грім цього дня віщує дощове літо.

У народі поганою прикметою було з’їсти хліба на ніч. Вважалося, це до злиднів.

Що не можна робити 29 березня

Не можна їсти скоромного, пити алкоголь та вживати нецензурних слів. Триває Великодній піст, отже — слід утримуватися від поганих звичок.

У цей день поминальна субота, тож слід піти до церкви — помолитися та віднести продукти на панахиду. Не можна в поминальні дні розважатися та влаштовувати гучні гуляння.

Не можна сперечатися, сваритися та лихословити. В народі кажуть, що після заходу сонця не можна виносити сміття та позичати гроші.