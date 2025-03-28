Все о 29 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 29 марта (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 29 марта

Завтра, 29 марта, по новому календарю в Украине церковь чествует священномучеников епископа Марка, диакона Кирилла и других; преподобного Иоанна Отшельника; святителя Евстафия Вифинийского.

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Священномученик Марк преследовался императором во времена гонений христиан в четвертом веке. Узнав, что многих арестовывают и пытают в его поисках, святой сам пошел к правителю. Старый епископ был подвергнут страшным мучениям, но словно не замечал их. Его крепкая вера побудила и других покреститься.

Диакон Кирилл уничтожил много языческих идолов при правлении Константина Великого. Когда же императором стал Юлиан Отступник, снова начались преследования христиан, и святой Кирилл был убит. В то же время язычники замучили большое количество христиан в городах Аскалон и Газа.

Преподобный Иоанн Отшельник решил вести уединенную жизнь. Он нашел пустой колодец и много лет провел в нем в постоянной молитве. Умер в четвертом столетии.

Святитель Евстафий был ревностным монахом и за это стал епископом города Вифинии в Малой Азии. Во времена иконоборчества был заключен и отправлен в ссылку, где годами терпел жестокие побои и голод. Умер святой в девятом веке.

Поминальная суббота (Фото: Pixabay)

На 29 марта выпадает четвертая суббота Великого поста. По православным традициям это поминальная суббота. Принято молиться за умерших родственников и нести в церковь панихиду.

Именины и день ангела 29 марта

По новоюлианскому календарю 29 марта поздравлять с днем ангела следует Ивана и Марка.

Иоанн с древнееврейского языка трактуется как "Божья милость" или "подарок Бога". Марк имеет латинские корни. По мифологии Марс, или Маркус, – бог войны.

Какой день ангела 29 марта (Фото: Pixabay)

Международный праздник в этот день

Всемирный день фортепиано был введен в 2015 году по инициативе немецкого композитора Нильса Фрама. Интересно, что для праздника выбрали 88-й день года, поскольку именно столько клавиш имеет фортепиано. Когда год високосный, праздник отмечается 28 марта. Мероприятие призвано популяризировать инструмент и отметить роль фортепианной музыки в создании композиций.

Народные приметы 29 марта

Приметы погоды в этот день:

если облака плывут высоко, то будет ясная погода;

яркий закат — к сухой погоде;

гром в этот день предвещает дождливое лето.

В народе дурной приметой было съесть хлеб на ночь. Считалось, это к нищете.

Что нельзя делать 29 марта

Нельзя есть скоромного, пить алкоголь и употреблять нецензурные слова. Длится Великий пост, так что следует воздерживаться от плохих привычек.

В этот день поминальная суббота, поэтому следует пойти в церковь — помолиться и отнести продукты на панихиду. Нельзя в поминальные дни развлекаться и устраивать громкие гуляния.

Нельзя спорить, ссориться и злословить. В народе говорят, что после заката нельзя выносить мусор и одалживать деньги.