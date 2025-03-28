Все о 29 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 29 марта
Завтра, 29 марта, по новому календарю в Украине церковь чествует священномучеников епископа Марка, диакона Кирилла и других; преподобного Иоанна Отшельника; святителя Евстафия Вифинийского.
Священномученик Марк преследовался императором во времена гонений христиан в четвертом веке. Узнав, что многих арестовывают и пытают в его поисках, святой сам пошел к правителю. Старый епископ был подвергнут страшным мучениям, но словно не замечал их. Его крепкая вера побудила и других покреститься.
Диакон Кирилл уничтожил много языческих идолов при правлении Константина Великого. Когда же императором стал Юлиан Отступник, снова начались преследования христиан, и святой Кирилл был убит. В то же время язычники замучили большое количество христиан в городах Аскалон и Газа.
Преподобный Иоанн Отшельник решил вести уединенную жизнь. Он нашел пустой колодец и много лет провел в нем в постоянной молитве. Умер в четвертом столетии.
Святитель Евстафий был ревностным монахом и за это стал епископом города Вифинии в Малой Азии. Во времена иконоборчества был заключен и отправлен в ссылку, где годами терпел жестокие побои и голод. Умер святой в девятом веке.
На 29 марта выпадает четвертая суббота Великого поста. По православным традициям это поминальная суббота. Принято молиться за умерших родственников и нести в церковь панихиду.
Именины и день ангела 29 марта
По новоюлианскому календарю 29 марта поздравлять с днем ангела следует Ивана и Марка.
Иоанн с древнееврейского языка трактуется как "Божья милость" или "подарок Бога". Марк имеет латинские корни. По мифологии Марс, или Маркус, – бог войны.
Международный праздник в этот день
Всемирный день фортепиано был введен в 2015 году по инициативе немецкого композитора Нильса Фрама. Интересно, что для праздника выбрали 88-й день года, поскольку именно столько клавиш имеет фортепиано. Когда год високосный, праздник отмечается 28 марта. Мероприятие призвано популяризировать инструмент и отметить роль фортепианной музыки в создании композиций.
Народные приметы 29 марта
Приметы погоды в этот день:
- если облака плывут высоко, то будет ясная погода;
- яркий закат — к сухой погоде;
- гром в этот день предвещает дождливое лето.
В народе дурной приметой было съесть хлеб на ночь. Считалось, это к нищете.
Что нельзя делать 29 марта
Нельзя есть скоромного, пить алкоголь и употреблять нецензурные слова. Длится Великий пост, так что следует воздерживаться от плохих привычек.
В этот день поминальная суббота, поэтому следует пойти в церковь — помолиться и отнести продукты на панихиду. Нельзя в поминальные дни развлекаться и устраивать громкие гуляния.
Нельзя спорить, ссориться и злословить. В народе говорят, что после заката нельзя выносить мусор и одалживать деньги.