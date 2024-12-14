Усе про 15 грудня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Що відзначати 15 грудня? Головні свята в церковному та державному календарі

Яке свято 15 грудня / Фото: Depositphotos

Яке церковне свято 15 грудня

У цей день християнська церква вшановує святителя Стефана Сповідника й архієпископа Сурозького, Собор Кримських святих та преподобного Павла Латрійського.

Стефан Сповідник був візантійським церковним діячем, служив архієпископом у місті Сурож (тепер Судак у Криму). Його діяльність припадає на часи іконоборства. Стефан виступав на боці іконошанувальників, за це і зазнав переслідувань від Константинополя.

Християнський твір "Житіє Стефана Сурозького" – важливе джерело історичних фактів території Криму. Архієпископ був присутній на VII Вселенському Соборі.

"Житіє Стефана Сурозького" Твір дійшов до нашого часу грецькою мовою, а також існує давньоруський переклад. У творі оповідається про напад руської раті на Крим та взяття міста Сурож (сучасний Судак) під проводом князя Бравліна. Коли князь спробував пограбувати храм біля гробниці Святого Стефана, його обличчя перекосилося. Через це він наказав залишити місто своїм воякам. Припускається, що відступ військ з міста був результатом домовленості князя з місцевою владою. Твір дійшов до нашого часу грецькою мовою, а також існує давньоруський переклад. У творі оповідається про напад руської раті на Крим та взяття міста Сурож (сучасний Судак) під проводом князя Бравліна. Коли князь спробував пограбувати храм біля гробниці Святого Стефана, його обличчя перекосилося. Через це він наказав залишити місто своїм воякам. Припускається, що відступ військ з міста був результатом домовленості князя з місцевою владою.

Собор Кримських святих вшановує багатьох священнослужителів, що зробили свій внесок у розвиток християнства в Україні. Святі богослужителі Криму мають неабияке значення для християнства усієї нашої держави.

Собор Володимира Великого у Херсонесі (Севастополь) / Фото: Вікіпедія

Ще в I столітті Андрій Первозваний приніс на ці землі Боже Слово. Перші християнські храми з’явилися на території Криму ще у IV столітті. Вважається, що у Херсонесі князь Володимир Великий прийняв християнство і приніс його на усі землі Київської Русі.

Преподобний Павло Латрійський після смерті батьків присвятив своє життя чернечим подвигам у монастирі на горі Латр. Звідси й ім’я Латрійський. Пізніше Павло віддалився на острів Самос, де заснував лавру. За свої духовні подвиги був обдарований даром зцілення та чудотворення.

Іменини та день ангела 15 грудня

За новим церковним календарем, ухваленим в Україні, 15 грудня іменини відзначають Стефан (Степан) та Павло.

Що не можна робити сьогодні

15 грудня триває Різдвяний піст, тому віряни дотримуються заборон на споживання м'яса, молока, яєць, алкоголю, гучних гулянь. Краще уникати сварок, цей день – найкращий для примирення.

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