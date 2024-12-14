Усе про 15 грудня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято 15 грудня
У цей день християнська церква вшановує святителя Стефана Сповідника й архієпископа Сурозького, Собор Кримських святих та преподобного Павла Латрійського.
Стефан Сповідник був візантійським церковним діячем, служив архієпископом у місті Сурож (тепер Судак у Криму). Його діяльність припадає на часи іконоборства. Стефан виступав на боці іконошанувальників, за це і зазнав переслідувань від Константинополя.
Християнський твір "Житіє Стефана Сурозького" – важливе джерело історичних фактів території Криму. Архієпископ був присутній на VII Вселенському Соборі.
Собор Кримських святих вшановує багатьох священнослужителів, що зробили свій внесок у розвиток християнства в Україні. Святі богослужителі Криму мають неабияке значення для християнства усієї нашої держави.
Ще в I столітті Андрій Первозваний приніс на ці землі Боже Слово. Перші християнські храми з’явилися на території Криму ще у IV столітті. Вважається, що у Херсонесі князь Володимир Великий прийняв християнство і приніс його на усі землі Київської Русі.
Преподобний Павло Латрійський після смерті батьків присвятив своє життя чернечим подвигам у монастирі на горі Латр. Звідси й ім’я Латрійський. Пізніше Павло віддалився на острів Самос, де заснував лавру. За свої духовні подвиги був обдарований даром зцілення та чудотворення.
Іменини та день ангела 15 грудня
За новим церковним календарем, ухваленим в Україні, 15 грудня іменини відзначають Стефан (Степан) та Павло.
Що не можна робити сьогодні
15 грудня триває Різдвяний піст, тому віряни дотримуються заборон на споживання м'яса, молока, яєць, алкоголю, гучних гулянь. Краще уникати сварок, цей день – найкращий для примирення.
Державні та міжнародні свята
- День працівників суду України. Свято покликане вшанувати роботу усіх працівників судової системи. Встановлене 2000 року. Дату 15 грудня обрали невипадково. Адже в цей день 1917 року в Українські Народній Республіці був заснований Генеральний суд як найвищий орган судової системи.
- День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища UNEP. Мета заходу та організації полягає у збереженні довкілля та покращенні екології.