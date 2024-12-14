Все о 15 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Что отмечать 15 декабря? Главные праздники в церковном и государственном календаре

Какой праздник 15 декабря / Фото: Depositphotos

Какой церковный праздник 15 декабря

В этот день христианская церковь чествует святителя Стефана Исповедника и архиепископа Сурожского, Собор Крымских святых и преподобного Павла Латрийского.

Стефан Исповедник был византийским церковным деятелем, служил архиепископом в городе Сурож (теперь Судак в Крыму). Его деятельность приходится на времена иконоборчества. Стефан выступал на стороне иконопочитателей, за это и подвергся преследованиям от Константинополя.

Христианское произведение "Житие Стефана Сурожского" – важный источник исторических фактов территории Крыма. Архиепископ присутствовал на VII Вселенском Соборе.

"Житие Стефана Сурожского" Произведение дошло до нашего времени на греческом языке, а также существует древнерусский перевод. В произведении рассказывается о нападении русской рати на Крым и взятии города Сурож (современный Судак) под предводительством князя Бравлина. Когда князь попытался ограбить храм возле гробницы Святого Стефана, его лицо перекосилось. Поэтому он приказал покинуть город своим воинам. Предполагается, что отступление войск из города было результатом договоренности князя с местными властями. Произведение дошло до нашего времени на греческом языке, а также существует древнерусский перевод. В произведении рассказывается о нападении русской рати на Крым и взятии города Сурож (современный Судак) под предводительством князя Бравлина. Когда князь попытался ограбить храм возле гробницы Святого Стефана, его лицо перекосилось. Поэтому он приказал покинуть город своим воинам. Предполагается, что отступление войск из города было результатом договоренности князя с местными властями.

Собор Крымских святых чествует многих священнослужителей, внесших свой вклад в развитие христианства в Украине. Святые богослужители Крыма имеют большое значение для христианства всего нашего государства.

Собор Владимира Великого в Херсонесе (Севастополь) / Фото: Википедия

Еще в I веке Андрей Первозванный принес на эти земли Божье Слово. Первые христианские храмы появились на территории Крыма еще в IV веке. Считается, что в Херсонесе князь Владимир Великий принял христианство и принес его во все земли Киевской Руси.

Преподобный Павел Латрийский после смерти родителей посвятил свою жизнь монашеским подвигам в монастыре на горе Латр. Отсюда и имя Латрийский. Позже Павел удалился на остров Самос, где основал лавру. За свои духовные подвиги был наделен даром исцеления и чудотворения.

Именины и день ангела 15 декабря

По новому церковному календарю, принятому в Украине, 15 декабря именины отмечают Стефан (Степан) и Павел.

Что нельзя делать сегодня

15 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому верующие соблюдают запреты на потребление мяса, молока, яиц, алкоголя, громких гуляний. Лучше избегать ссор, этот день – лучший для примирения.

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