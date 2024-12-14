Все о 15 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник 15 декабря
В этот день христианская церковь чествует святителя Стефана Исповедника и архиепископа Сурожского, Собор Крымских святых и преподобного Павла Латрийского.
Стефан Исповедник был византийским церковным деятелем, служил архиепископом в городе Сурож (теперь Судак в Крыму). Его деятельность приходится на времена иконоборчества. Стефан выступал на стороне иконопочитателей, за это и подвергся преследованиям от Константинополя.
Христианское произведение "Житие Стефана Сурожского" – важный источник исторических фактов территории Крыма. Архиепископ присутствовал на VII Вселенском Соборе.
Собор Крымских святых чествует многих священнослужителей, внесших свой вклад в развитие христианства в Украине. Святые богослужители Крыма имеют большое значение для христианства всего нашего государства.
Еще в I веке Андрей Первозванный принес на эти земли Божье Слово. Первые христианские храмы появились на территории Крыма еще в IV веке. Считается, что в Херсонесе князь Владимир Великий принял христианство и принес его во все земли Киевской Руси.
Преподобный Павел Латрийский после смерти родителей посвятил свою жизнь монашеским подвигам в монастыре на горе Латр. Отсюда и имя Латрийский. Позже Павел удалился на остров Самос, где основал лавру. За свои духовные подвиги был наделен даром исцеления и чудотворения.
Именины и день ангела 15 декабря
По новому церковному календарю, принятому в Украине, 15 декабря именины отмечают Стефан (Степан) и Павел.
Что нельзя делать сегодня
15 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому верующие соблюдают запреты на потребление мяса, молока, яиц, алкоголя, громких гуляний. Лучше избегать ссор, этот день – лучший для примирения.
Государственные и международные праздники
- День работников суда Украины. Праздник призван отметить работу всех работников судебной системы. Установлено в 2000 году. Дату 15 декабря выбрали неслучайно. Ведь в этот день 1917 года в Украинской Народной Республике был учрежден Генеральный суд как высший орган судебной системы.
- День образования организации ООН по охране окружающей среды UNEP. Цель мероприятия и организации состоит в сохранении окружающей среды и улучшении экологии.