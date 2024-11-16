Усе про день 17 листопада: яке свято, день ангела та що не можна робити

Григорій Чудотворець, Єпископ Неокесарійський. Фото: Рівненська Єпархія

Свята 17 листопада

Міжнародний день студента. У світі в цей день відзначають студентську активність, з елементами святкування. Але сам день пов’язаний з трауром і масовими арештами чеських студентів у окупованій німцями Празі.

У світі в цей день відзначають студентську активність, з елементами святкування. Але сам день пов’язаний з трауром і масовими арештами чеських студентів у окупованій німцями Празі. День працівників сільського господарства . Українське свято, що відзначається щорічно у третю неділю листопада. День має на меті привернути увагу до важливості роботи у секторі сільського господарства, а також вшанувати працівників.

. Українське свято, що відзначається щорічно у третю неділю листопада. День має на меті привернути увагу до важливості роботи у секторі сільського господарства, а також вшанувати працівників. День дій проти раку шийки матки. Заснований Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Захід має на меті інформування про хворобу, поширення інформації про методи профілактики захворювання, підвищення обізнаності про щеплення, як метод боротьби.

Церковне свято 17 листопада

У цей день церква вшановує пам'ять Григорія Чудотворця, Єпископа Неокесарійського. Григорій народився у Неокесарії, в Малій Азії близько 213 року. Належить до ранньохристиянських святих. Він мав прекрасну освіту, але його жага пізнання істини була вгамована, лише коли він пізнав Євангеліє та християнську віру. Григорій вирушив до Александрії вивчати християнство і провів там 8 років. Повернувшися з Александрії почав вести чернече усамітнене життя, вдосконалюючи свій дух. За свої духовні досягнення був призначений Єпископом Неокесарійським.

Григорій навернув до віри багато язичників, за переказами, він творив різноманітні дива. Коли почалися гоніння християн, він повів свою паству на гору і там продовжив проповідувати. Коли воїни за доносом язичника прийшли шукати християн, Григорій Чудотворець здійняв руки вверх і почав молитися до Господа, а всі християни стали невидимими. Воїни обшукали всю гору, але нікого не побачили й повернулися у місто. Так єпископ з християнами вціліли, а після закінчення переслідувань прибічників Христа, повернулися в місто. За своє життя єпископ своїми проповідями майже все місто навернув у християнство.

День ангела 17 листопада

За новим церковним календарем 17 листопада в Україні відзначаються іменини Михайла та Григорія.

Що не можна робити у день Григорія Чудотворця

Заборонено вживати скоромну їжу: м'ясо, молоко, яйця, оскільки 17 листопада – третій день Різдвяного посту. Не бажано сваритися з рідними, лихословити, відвідувати гучні святкування.

Народні прикмети та традиції

День Григорія Чудотворця має і свої народні звичаї та прикмети. У народі святого називають "Григорій Зимовказник". За давніми обрядами в цей день качалися в снігу та славили сонце, люди вірили, що це до лихої зими та вдалого життя. Вважалося, що цей день визначає погоду на всю зиму. Вітер, що дув у цей день називали Сівер. Сівер у слов'янській традиції вважався найстаршим серед вітрів, за легендою він випробовував людей. Серед прикмет у цей день існували такі: