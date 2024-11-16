Все о дне 17 ноября: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Григорий Чудотворец, Епископ Неокесарийський. Фото: Ровненская Епархия

Праздники 17 ноября

Международный день студента . В мире в этот день отмечают студенческую активность с элементами празднования. Но сам день связан с трауром и массовыми арестами чешских студентов в оккупированной немцами Праге.

. В мире в этот день отмечают студенческую активность с элементами празднования. Но сам день связан с трауром и массовыми арестами чешских студентов в оккупированной немцами Праге. День работников сельского хозяйства . Украинский праздник, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Цель праздника – привлечь внимание к важности работы в секторе сельского хозяйства, а также отдать дань благодарности труженикам.

. Украинский праздник, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Цель праздника – привлечь внимание к важности работы в секторе сельского хозяйства, а также отдать дань благодарности труженикам. День действий против рака шейки матки. Основан Всемирной организацией здравоохранения. Мероприятие имеет целью информирование о болезни, распространение информации о методах профилактики заболевания, повышение осведомленности о прививках, как методе борьбы.

Какой церковный праздник 17 ноября

В этот день церковь празднует день Григория Чудотворца, Епископа Неокесарийского. Григорий родился в Неокесарии, в Малой Азии около 213 года. Относится к раннехристианским святым. Он получил прекрасное образование, но его жажда познания истины была утолена только, когда он узнал Евангелие и христианскую веру. Григорий отправился в Александрию изучать христианство и провел там 8 лет. Вернувшись из Александрии, начал вести монашескую уединенную жизнь, совершенствуя свой дух. За свои духовные достижения был назначен Епископом Неокесарийским.

Григорий обратил много язычников в христианство, по преданиям он творил всевозможные чудеса. Когда начались гонения христиан, он повел свою паству на гору и там продолжил проповедовать. Когда воины по доносу язычника пришли отыскать христиан, Григорий Чудотворец поднял руки вверх и стал молиться Господу, а все христиане стали невидимыми. Воины обыскали всю гору, но никого не увидели и вернулись в город. Так епископ с христианами уцелели, а по окончании преследований сторонников Христа вернулись в город. За свою жизнь епископ своими проповедями почти весь город обратил в христианство.

День ангела 17 ноября

По новому церковному календарю 17 ноября в Украине отмечают именины Михаила и Григория.

Что нельзя делать в день Григория Чудотворца

Запрещено употреблять скоромную пищу: мясо, молоко, яйца, поскольку 17 ноября – третий день Рождественского поста. Не желательно ссориться с родными, злословить, посещать шумные празднества.

Народные приметы и традиции

День Григория Чудотворца имеет и свои народные обычаи и приметы. В народе святого называют "Григорий Зимоуказатель". По давним обрядам в этот день качались в снегу и прославляли солнце, люди верили, что это к плохой зиме и удачной жизни. Считалось, что этот день определяет погоду на всю зиму. Ветер, дувший в этот день, называли Сивер. Сивер в славянской традиции считался старейшим из ветров, по легенде, он испытывал людей. Среди примет существуют такие: