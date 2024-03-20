Аеродром Енгельс. Перед атакою ГУР там було шість Ту-95МС і три Ту-160: знімки з супутника
З'явилися супутникові знімки з аеродрому Енгельс у Саратовській області від 19 березня. У ніч проти 20 березня авіабаза була атакована дронами української військової розвідки. Відповідні фото опублікував проєкт "Схеми".
На знімках можна побачити, що напередодні атаки на базі було 11 стратегічних бомбардувальників росіян.
Зокрема, йдеться про шість Ту-95МС, один з яких у неробочому стані, а також три Ту-160.
За даними російських Telegram-каналів, жителі Енгельса вночі чули щонайменше чотири вибухи, перед цим було оголошено повітряну тривогу.
Відповідаючи на запитання, чи долетіли дрони до "місця призначення", співрозмовник LIGA.net у ГУР сказав: "Долетіли. Це планова робота, наслідки уточнюються".
- У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини, сподіваючись, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в атаці на аеродром у Пскові.
- На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.
- На початку осені в ГУР визнали, що по аеродромах Енгельс та Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".
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