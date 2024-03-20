Аеродром Енгельс. Перед атакою ГУР там було шість Ту-95МС і три Ту-160: знімки з супутника
Бомбардувальники Ту-95МС на Енгельсі (Фото: ресурс окупантів)

З'явилися супутникові знімки з аеродрому Енгельс у Саратовській області від 19 березня. У ніч проти 20 березня авіабаза була атакована дронами української військової розвідки. Відповідні фото опублікував проєкт "Схеми".

На знімках можна побачити, що напередодні атаки на базі було 11 стратегічних бомбардувальників росіян.

Аеродром Енгельс. Перед атакою ГУР там було шість Ту-95МС і три Ту-160: знімки з супутника

Зокрема, йдеться про шість Ту-95МС, один з яких у неробочому стані, а також три Ту-160.

Аеродром Енгельс. Перед атакою ГУР там було шість Ту-95МС і три Ту-160: знімки з супутника

За даними російських Telegram-каналів, жителі Енгельса вночі чули щонайменше чотири вибухи, перед цим було оголошено повітряну тривогу.

Відповідаючи на запитання, чи долетіли дрони до "місця призначення", співрозмовник LIGA.net у ГУР сказав: "Долетіли. Це планова робота, наслідки уточнюються".

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