Аеродром Енгельс. Перед атакою ГУР там було шість Ту-95МС і три Ту-160: знімки з супутника

Станом на 19 березня на аеродромі Енгельс перебували 11 стратегічних бомбардувальників

Бомбардувальники Ту-95МС на Енгельсі (Фото: ресурс окупантів)

З'явилися супутникові знімки з аеродрому Енгельс у Саратовській області від 19 березня. У ніч проти 20 березня авіабаза була атакована дронами української військової розвідки. Відповідні фото опублікував проєкт "Схеми".

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На знімках можна побачити, що напередодні атаки на базі було 11 стратегічних бомбардувальників росіян.

Зокрема, йдеться про шість Ту-95МС, один з яких у неробочому стані, а також три Ту-160.

За даними російських Telegram-каналів, жителі Енгельса вночі чули щонайменше чотири вибухи, перед цим було оголошено повітряну тривогу.

Відповідаючи на запитання, чи долетіли дрони до "місця призначення", співрозмовник LIGA.net у ГУР сказав: "Долетіли. Це планова робота, наслідки уточнюються".

У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини, сподіваючись, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в атаці на аеродром у Пскові.

На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.

На початку осені в ГУР визнали, що по аеродромах Енгельс та Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".

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