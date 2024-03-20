Аэродром Энгельс. Перед атакой ГУР на там было шесть Ту-95МС и три Ту-160: снимки спутника

На 19 марта на аэродроме Энгельс находились 11 стратегических бомбардировщиков

Бомбардировщики Ту-95МС на Энгельсе (Фото: ресурс оккупантов)

Появились спутниковые снимки с аэродрома Энгельс в Саратовской области России от 19 марта. В ночь на 20 марта авиабаза была атакована дронами украинской военной разведки. Соответствующие фото опубликовал проект "Схемы".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На снимках можно заметить, что накануне атаки на базе было 11 стратегических бомбардировщиков россиян.

В частности, речь идет о шести Ту-95МС, один из которых в нерабочем состоянии, а также трех Ту-160.

По данным российских Telegram-каналов, жители Энгельса ночью слышали по меньшей мере четыре взрыва, перед этим была объявлена воздушная тревога.

Отвечая на вопрос, долетели ли дроны до "места назначения", собеседник LIGA.net в ГУР сказал: "Долетели. Это плановая работа, последствия уточняются".

В сентябре 2023 года стало известно, что Россия начала размещать на Ту-95МС в Энгельсе шины, надеясь, что они защитят их от украинских дронов-камикадзе или дронов, сбрасывающих боеприпасы, как это было в атаке на аэродром в Пскове.

В начале 2023 года после первых атак на аэродром Энгельс там появились защитные барьеры.

В начале осени в ГУР признали, что по аэродромам Энгельс и Дягилево били старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".

Смотрите также: Ту-95МС, Ту-160 и Ил-76. Появились новые спутниковые снимки аэродрома Энгельс-2 у Саратова