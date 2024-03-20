Аэродром Энгельс. Перед атакой ГУР на там было шесть Ту-95МС и три Ту-160: снимки спутника
Бомбардировщики Ту-95МС на Энгельсе (Фото: ресурс оккупантов)

Появились спутниковые снимки с аэродрома Энгельс в Саратовской области России от 19 марта. В ночь на 20 марта авиабаза была атакована дронами украинской военной разведки. Соответствующие фото опубликовал проект "Схемы".

На снимках можно заметить, что накануне атаки на базе было 11 стратегических бомбардировщиков россиян.

Аэродром Энгельс. Перед атакой ГУР на там было шесть Ту-95МС и три Ту-160: снимки спутника

В частности, речь идет о шести Ту-95МС, один из которых в нерабочем состоянии, а также трех Ту-160. 

Аэродром Энгельс. Перед атакой ГУР на там было шесть Ту-95МС и три Ту-160: снимки спутника

По данным российских Telegram-каналов, жители Энгельса ночью слышали по меньшей мере четыре взрыва, перед этим была объявлена воздушная тревога.

Отвечая на вопрос, долетели ли дроны до "места назначения", собеседник LIGA.net в ГУР сказал: "Долетели. Это плановая работа, последствия уточняются".

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