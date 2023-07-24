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"Ахмат" заїхав у тил окупантів під Бахмут: виселяє цивільних на вулицю – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 19:45
Ілюстративне фото - ресурс окупантів

У селище міського типу Миронівський, що знаходиться в Бахмутському районі Донецької області, прибули окупанти з кадировського полку "Ахмат". Вони виселяють місцевих з їхніх домівок і займаються мародерством, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу.

За даними українських військових, у Миронівському з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу "Ахмат", які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла.

Також "ахматівці" масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних осіб, повідомляє Генштаб.

"Ахмат" заїхав у тил окупантів під Бахмут: виселяє цивільних на вулицю – Генштаб

  • У середині липня Кадиров стверджував, що бійці спецпідрозділу "Ахмат" були передислоковані на околиці Бахмута, зокрема у Кліщіївку.
  • 11 липня у ЗСУ підтвердили, що на тлі великих втрат росіяни були вимушені кинути на передову на сході підрозділ кадировського полку "Ахмат", проте він вже встиг відчути на собі удари Сил оборони та навряд чи залишиться на першій лінії фронту. 
Оксана Житнюк
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війнаГенштабмародерствомиронівськийахмат
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