"Ахмат" заехал в тыл оккупантов под Бахмут: выселяет гражданских на улицу – Генштаб
24.07.2023, 19:45
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов
В поселок городского типа Мироновский, который находится в Бахмутском районе Донецкой области, прибыли оккупанты из кадыровского полка "Ахмат". Они выселяют местных из их домов и занимаются мародерством, сообщается в вечерней сводке Генштаба.
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По данным украинских военных, в Мироновском с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье.
Также "ахматовцы" массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских лиц, сообщает Генштаб.
- В середине июля Кадыров утверждал, что бойцы спецподразделения "Ахмат" были передислоцированы на окраины Бахмута, в частности в Клещиевку.
- 11 июля в ВСУ подтвердили, что на фоне больших потерь россияне были вынуждены бросить на передовую на востоке подразделение кадыровского полка "Ахмат", однако он уже успел ощутить на себе удары Сил обороны и вряд ли останется на первой линии фронта.
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