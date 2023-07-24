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"Ахмат" заехал в тыл оккупантов под Бахмут: выселяет гражданских на улицу – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 19:45
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

В поселок городского типа Мироновский, который находится в Бахмутском районе Донецкой области, прибыли оккупанты из кадыровского полка "Ахмат". Они выселяют местных из их домов и занимаются мародерством, сообщается в вечерней сводке Генштаба.

По данным украинских военных, в Мироновском с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье.

Также "ахматовцы" массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских лиц, сообщает Генштаб.

"Ахмат" заехал в тыл оккупантов под Бахмут: выселяет гражданских на улицу – Генштаб

  • В середине июля Кадыров утверждал, что бойцы спецподразделения "Ахмат" были передислоцированы на окраины Бахмута, в частности в Клещиевку.
  • 11 июля в ВСУ подтвердили, что на фоне больших потерь россияне были вынуждены бросить на передовую на востоке подразделение кадыровского полка "Ахмат", однако он уже успел ощутить на себе удары Сил обороны и вряд ли останется на первой линии фронта.
Оксана Житнюк
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