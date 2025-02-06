Аналітик Шевчишин: Торговельна війна між США та ЄС може торкнутися й України, й Росії
Потенційний торговельний конфлікт між США та Євросоюзом може торкнутися України. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, додавши, що є вірогідність світової кризи.
За його словами, Європа – головний стратегічний торговий партнер України. Торговельна війна між США і ЄС – проблема для корпоративного, державного сектору, для надходжень.
"Знижуватиметься ділова активність через ці мита. Ситуація в країнах, які зачеплять торгові війни, погіршиться, їхні валюти вже падають – бачили минулого тижня це зниження. Зараз падіння валют триває. Водночас долар росте в ціні", – сказав аналітик.
Погіршення економічної ситуації, стагнація в країнах – партнерах України призводитиме до зниження експорту української продукції й погіршить ситуацію для України, додав Шевчишин, зазначивши, що бачить вірогідність світової кризи.
"Частина позитивного сценарію – зниження економічної активності та торгівлі сповільнюватиме економіку. Відтак буде менше споживання нафти, ціни на неї падатимуть. Це знизить попит на газ та негативно вплине на Росію", – підсумував експерт.
У перший день лютого президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить мита на товари з країн Євросоюзу, оскільки ті "не хочуть американських автомобілів та не беруть сільськогосподарську продукцію".
- Ціни на золото 31 січня 2025 року досягли рекордного максимуму з березня 2024 року через посилення занепокоєння щодо можливого запровадження імпортних мит Трампом.
- Трамп оголосив про введення мит проти Канади та Мексики з 1 лютого.
- Наступного дня Канада та Мексика оголосили про введення мит проти США у відповідь на заходи Трампа.
- 3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум домовилася з Трампом щодо відтермінування імпортних мит на місяць. Згодом, після розмови між Трампом та канадським прем'єром Трюдо, Штати також призупинили дію мит проти цієї країни на 30 днів.