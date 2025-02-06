Аналітик Шевчишин: Торговельна війна між США та ЄС може торкнутися й України, й Росії

Погіршення економічної ситуації в країнах –партнерах України призводитиме до зниження експорту української продукції, каже аналітик

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

Потенційний торговельний конфлікт між США та Євросоюзом може торкнутися України. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, додавши, що є вірогідність світової кризи.

За його словами, Європа – головний стратегічний торговий партнер України. Торговельна війна між США і ЄС – проблема для корпоративного, державного сектору, для надходжень.

"Знижуватиметься ділова активність через ці мита. Ситуація в країнах, які зачеплять торгові війни, погіршиться, їхні валюти вже падають – бачили минулого тижня це зниження. Зараз падіння валют триває. Водночас долар росте в ціні", – сказав аналітик.

Погіршення економічної ситуації, стагнація в країнах – партнерах України призводитиме до зниження експорту української продукції й погіршить ситуацію для України, додав Шевчишин, зазначивши, що бачить вірогідність світової кризи.

"Частина позитивного сценарію – зниження економічної активності та торгівлі сповільнюватиме економіку. Відтак буде менше споживання нафти, ціни на неї падатимуть. Це знизить попит на газ та негативно вплине на Росію", – підсумував експерт.

У перший день лютого президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить мита на товари з країн Євросоюзу, оскільки ті "не хочуть американських автомобілів та не беруть сільськогосподарську продукцію".