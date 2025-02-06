Аналитик Шевчишин: Торговая война между США и ЕС может затронуть и Украину, и Россию
Потенциальный торговый конфликт между США и Евросоюзом может затронуть Украину. Такое мнение в комментарии LIGA.net выразил член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, добавив, что существует вероятность мирового кризиса.
По его словам, Европа – главный стратегический торговый партнер Украины. Торговая война между США и ЕС – проблема для корпоративного, государственного сектора, для поступлений.
"Будет снижаться деловая активность из-за этих пошлин. Ситуация в странах, которых коснутся торговые войны, ухудшится, их валюты уже падают – видели на прошлой неделе это снижение. Сейчас падение валют продолжается. В то же время доллар растет в цене", – сказал аналитик.
Ухудшение экономической ситуации, стагнация в странах –партнерах Украины приведет к снижению экспорта украинской продукции и ухудшит ситуацию для Украины, добавил Шевчишин, отметив, что видит вероятность мирового кризиса.
"Часть положительного сценария – снижение экономической активности и торговли будет замедлять экономику. Следовательно, будет меньше потребления нефти, цены на нее будут падать. Это снизит спрос на газ и негативно повлияет на Россию", – подытожил эксперт.
В первый день февраля президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины на товары из стран Евросоюза, поскольку те "не хотят американских автомобилей и не берут сельскохозяйственную продукцию".
- Цены на золото 31 января 2025 года достигли рекордного максимума с марта 2024 года из-за усиления беспокойства относительно возможного введения импортных пошлин Трампом.
- Трамп объявил о введении пошлин против Канады и Мексики с 1 февраля.
- На следующий день Канада и Мексика объявили о введении пошлин против США в ответ на меры Трампа.
- 3 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум договорилась с Трампом об отсрочке импортных пошлин на месяц. Впоследствии, после разговора между Трампом и канадским премьером Трюдо, Штаты также приостановили действие пошлин против этой страны на 30 дней.