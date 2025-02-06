Аналитик Шевчишин: Торговая война между США и ЕС может затронуть и Украину, и Россию

Ухудшение экономической ситуации в странах – партнерах Украины приведет к снижению экспорта украинской продукции, говорит аналитик

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

Потенциальный торговый конфликт между США и Евросоюзом может затронуть Украину. Такое мнение в комментарии LIGA.net выразил член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, добавив, что существует вероятность мирового кризиса.

По его словам, Европа – главный стратегический торговый партнер Украины. Торговая война между США и ЕС – проблема для корпоративного, государственного сектора, для поступлений.

"Будет снижаться деловая активность из-за этих пошлин. Ситуация в странах, которых коснутся торговые войны, ухудшится, их валюты уже падают – видели на прошлой неделе это снижение. Сейчас падение валют продолжается. В то же время доллар растет в цене", – сказал аналитик.

Ухудшение экономической ситуации, стагнация в странах –партнерах Украины приведет к снижению экспорта украинской продукции и ухудшит ситуацию для Украины, добавил Шевчишин, отметив, что видит вероятность мирового кризиса.

"Часть положительного сценария – снижение экономической активности и торговли будет замедлять экономику. Следовательно, будет меньше потребления нефти, цены на нее будут падать. Это снизит спрос на газ и негативно повлияет на Россию", – подытожил эксперт.

В первый день февраля президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины на товары из стран Евросоюза, поскольку те "не хотят американских автомобилей и не берут сельскохозяйственную продукцию".