Новим прем'єром Японії стане ексочільник Міноборони країіни – AP

Сігеру Ісіба (Фото: сторінка Facebook політика)

Новим прем'єр-міністром Японії може стати Сігеру Ісіба – колишній глава Міноборони країни, передають CNBC і AP. Керівна партія Японії 27 вересня обрала його лідером.

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За даними CNBC, 67-річний Ісіба обійшов у другому турі свого конкурента на посаду прем'єра – колишню міністерку економічної безпеки Японії Санае Такаїті. Він замінить на посаді прем'єра країни Фуміо Кісіду, який пробув на посаді три роки.

Після того, як Ліберально-демократична партія влади Японії обрала його своїм лідером, Ісіба може стати прем'єр-міністром країни. Очікується, його буде затверджено на цю посаду під час голосування 1 жовтня одразу після того, як Кісіда та його кабінет міністрів підуть у відставку. Того ж дня новий прем'єр сформує новий кабінет.

Кандидат на посаду прем'єра Японії відомий тим, що запропонував модель азійського НАТО для стримування загроз з боку Китаю та Північної Кореї. Також він виступає за більш рівноправний альянс безпеки Японії та США й підтримує демократію Тайваню.

Його попередник Кісіда відомий низкою корупційних скандалів. І, як повідомляє APnews, щоб повернути собі громадську довіру, Ліберально-демократична партія виступила за нового прем'єр-міністра. Також Ісіба "отримає у спадок" економіку, що зараз перебуває "у складному перехідному періоді після багатьох років застою".

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