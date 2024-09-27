APnews: Новым премьер-министром Японии станет Сигэру Исиба

Сигэру Исиба (Фото: страница Facebook политика)

Новым премьер-министром Японии может стать Сигэру Исиба – бывший глава Минобороны страны, передает CNBC и APnews. Правящая партия Японии 27 сентября избрала его своим лидером.

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По данным CNBC, 67-летний Исиба обошел во втором туре своего конкурента на пост премьера – бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити. Он заменит на посту премьера страны Фумио Кисиду, который пробыл в должности три года.

После того как правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала его своим лидером, Исиба может стать премьер-министром страны. Ожидается, он будет утвержден на эту должность во время голосования 1 октября сразу после того, как Кисида и его кабинет министров уйдут в отставку. В тот же день новый премьер сформирует новый кабинет.

Кандидат на пост премьера Японии известен тем, что предложил модель "азиатского НАТО" для сдерживания угроз со стороны Китая и Северной Кореи. Также он выступает за более равноправный альянс безопасности Японии и США и поддерживает демократию Тайваня.

Его предшественник Кисида отметился рядом коррупционных скандалов. И, как передает APnews, чтобы вернуть себе общественное доверие, Либерально-демократическая партия выступила за нового премьер-министра. Также Исиба "получит в наследство" экономику, которая сейчас находится "в сложном переходном периоде после многих лет застоя".

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