APnews: Новым премьер-министром Японии станет Сигэру Исиба
Новым премьер-министром Японии может стать Сигэру Исиба – бывший глава Минобороны страны, передает CNBC и APnews. Правящая партия Японии 27 сентября избрала его своим лидером.
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По данным CNBC, 67-летний Исиба обошел во втором туре своего конкурента на пост премьера – бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити. Он заменит на посту премьера страны Фумио Кисиду, который пробыл в должности три года.
После того как правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала его своим лидером, Исиба может стать премьер-министром страны. Ожидается, он будет утвержден на эту должность во время голосования 1 октября сразу после того, как Кисида и его кабинет министров уйдут в отставку. В тот же день новый премьер сформирует новый кабинет.
Кандидат на пост премьера Японии известен тем, что предложил модель "азиатского НАТО" для сдерживания угроз со стороны Китая и Северной Кореи. Также он выступает за более равноправный альянс безопасности Японии и США и поддерживает демократию Тайваня.
Его предшественник Кисида отметился рядом коррупционных скандалов. И, как передает APnews, чтобы вернуть себе общественное доверие, Либерально-демократическая партия выступила за нового премьер-министра. Также Исиба "получит в наследство" экономику, которая сейчас находится "в сложном переходном периоде после многих лет застоя".
- Премьер Кисида объявил о своей отставке 14 августа и заявил, что не будет участвовать в переизбрании лидером правящей партии Японии. Избран на эту должность он был 4 октября 2021 года.
- 21 сентября стало известно, что в рамках последней поездки в США премьер Японии встретится с Владимиром Зеленским и примет участие в заседании Генассамблеи ООН.
- 22 сентября представители Японии, США, Индии и Австралии призвали к миру в Украине.
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