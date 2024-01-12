Армія Росії втратила батальйон солдатів та понад 40 одиниць техніки за добу — статистика ЗСУ
Російська армія втратила 840 солдатів і офіцерів, а також 42 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 64 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 368 460 (+840),
– танків – 6060 (+10),
– бойових броньованих машин – 11 254 (+16),
– артилерійських систем – 8710 (+11),
– РСЗВ – 957,
– засобів ППО – 642 (+1),
– літаків – 329,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1),
– крилатих ракет – 1806,
– кораблів/катерів – 23,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16),
– спеціальної техніки – 1339 (+2).
- 4 січня представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їх мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.
- Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".
- 9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.
Читайте також: Куп'янськ. Бувало до 20 штурмів: 300 окупантів та до 20 одиниць техніки в одній атаці – ОВА