Армія Росії втратила батальйон солдатів та понад 40 одиниць техніки за добу — статистика ЗСУ

Збройні Сили України відмінусували 840 російських окупантів за минулу добу боїв на фронті

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 840 солдатів і офіцерів, а також 42 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 64 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 368 460 (+840),

– танків – 6060 (+10),

– бойових броньованих машин – 11 254 (+16),

– артилерійських систем – 8710 (+11),

– РСЗВ – 957,

– засобів ППО – 642 (+1),

– літаків – 329,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1),

– крилатих ракет – 1806,

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16),

– спеціальної техніки – 1339 (+2).

4 січня представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їх мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.

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