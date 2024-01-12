Армия России потеряла батальон солдат и более 40 единиц техники за сутки — статистика ВСУ

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 840 российских оккупантов за минувшие сутки боев на фронте

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 840 солдат и офицеров, а также 42 единицы техники за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 64 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 368 460 (+840),

— танков — 6060 (+10),

— боевых бронированных машин — 11254 (+16),

— артиллерийских систем — 8710 (+11),

— РСЗО — 957,

— средств ПВО — 642 (+1),

— самолетов — 329,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6836 (+1),

— крылатых ракет — 1806,

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11612 (+16),

— специальной техники — 1339 (+2).

4 января представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

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