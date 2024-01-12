Армия России потеряла батальон солдат и более 40 единиц техники за сутки — статистика ВСУ
Российская армия потеряла 840 солдат и офицеров, а также 42 единицы техники за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 64 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 368 460 (+840),
— танков — 6060 (+10),
— боевых бронированных машин — 11254 (+16),
— артиллерийских систем — 8710 (+11),
— РСЗО — 957,
— средств ПВО — 642 (+1),
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6836 (+1),
— крылатых ракет — 1806,
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11612 (+16),
— специальной техники — 1339 (+2).
- 4 января представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
- Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".
- 9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.
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