Армія Росії втратила полк солдатів. ЗСУ вибили десятки одиниць техніки та артилерії — зведення

Збройні Сили України "відмінусували" 960 російських окупантів за минулу добу боїв на фронті

Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 960 солдатів та офіцерів, а також величезну кількість одиниць техніки та артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 70 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 384 140 (+960),

- танків – 6300 (+10),

- бойових броньованих машин – 11 725 (+29),

- артилерійських систем – 9144 (+31),

- РСЗВ – 972,

- засобів ППО – 663 (+3),

- літаків – 332 (+1),

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),

- крилатих ракет – 1846,

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 191 (+42),

- спеціальної техніки – 1448 (+5).

Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.

3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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