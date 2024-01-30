Армія Росії втратила полк солдатів. ЗСУ вибили десятки одиниць техніки та артилерії — зведення
Російська армія втратила 960 солдатів та офіцерів, а також величезну кількість одиниць техніки та артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 70 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 384 140 (+960),
- танків – 6300 (+10),
- бойових броньованих машин – 11 725 (+29),
- артилерійських систем – 9144 (+31),
- РСЗВ – 972,
- засобів ППО – 663 (+3),
- літаків – 332 (+1),
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
- крилатих ракет – 1846,
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 191 (+42),
- спеціальної техніки – 1448 (+5).
- Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
- Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.
- 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.
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