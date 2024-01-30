Армия России потеряла полк солдат. ВСУ выбили десятки единиц техники и артиллерии — сводка
Российская армия потеряла 960 солдат и офицеров, а также огромное количество единиц техники и артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 70 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 384 140 (+960),
— танков — 6300 (+10),
— боевых бронированных машин — 11 725 (+29),
— артиллерийских систем — 9144 (+31),
— РСЗО — 972,
— средств ПВО — 663 (+3),
— самолетов — 332 (+1),
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7084 (+35),
— крылатых ракет — 1846,
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 191 (+42),
— специальной техники — 1448 (+5).
- Вооруженные Силы Украины круглосуточно возводят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.
- Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.
- 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
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