Армия России потеряла полк солдат. ВСУ выбили десятки единиц техники и артиллерии — сводка

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 960 российских оккупантов за прошлые сутки боев на фронте

Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 960 солдат и офицеров, а также огромное количество единиц техники и артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 70 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 384 140 (+960),

— танков — 6300 (+10),

— боевых бронированных машин — 11 725 (+29),

— артиллерийских систем — 9144 (+31),

— РСЗО — 972,

— средств ПВО — 663 (+3),

— самолетов — 332 (+1),

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7084 (+35),

— крылатых ракет — 1846,

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 191 (+42),

— специальной техники — 1448 (+5).

Вооруженные Силы Украины круглосуточно возводят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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