Армія Росії зазнає рекордних втрат. Понад 1000 осіб та 100 одиниць техніки за добу
Російська армія втратила 1040 осіб, 102 одиниці техніки та 36 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 75 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 352 390 (+1040),
- танків – 5854 (+17),
- бойових броньованих машин – 10871 (+28),
- артилерійських систем – 8286 (+36),
- РСЗВ – 932,
- засобів ППО – 611,
- літаків – 327 (+3),
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19),
- крилатих ракет – 1613,
- кораблів/катерів – 22,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 995 (+51),
- спеціальної техніки – 1223 (+6).
- Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.
- 5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.
- Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більше піхоти та броньованої техніки в одній атаці.
Дивіться також Авдіївка. Bradley 47 бригади "косить" позиції росіян у районі залізниці точним вогнем: відео бою