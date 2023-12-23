Армія Росії зазнає рекордних втрат. Понад 1000 осіб та 100 одиниць техніки за добу

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1040 осіб, 102 одиниці техніки та 36 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 75 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 352 390 (+1040),

- танків – 5854 (+17),

- бойових броньованих машин – 10871 (+28),

- артилерійських систем – 8286 (+36),

- РСЗВ – 932,

- засобів ППО – 611,

- літаків – 327 (+3),

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19),

- крилатих ракет – 1613,

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 995 (+51),

- спеціальної техніки – 1223 (+6).

Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більше піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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