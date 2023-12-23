Армия России несет рекордные потери. Больше 1000 человек и 100 единиц техники за сутки

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1040 человек, 102 единицы техники и 36 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 75 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Вербового, Работино и Крынков.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 352390 (+1040),

— танков — 5854 (+17),

— боевых бронированных машин — 10871 (+28),

— артиллерийских систем — 8286 (+36),

— РСЗО — 932,

— средства ПВО — 611,

— самолетов — 327 (+3),

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6384 (+19),

— крылатые ракеты — 1613,

— корабли/катера — 22,

— подлодки — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51),

— специальная техника — 1223 (+6).

Авдеевка. Россияне спрятались в погребе возле Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать больше пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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