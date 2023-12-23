Армия России несет рекордные потери. Больше 1000 человек и 100 единиц техники за сутки
Российская армия потеряла 1040 человек, 102 единицы техники и 36 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 75 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Вербового, Работино и Крынков.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 352390 (+1040),
— танков — 5854 (+17),
— боевых бронированных машин — 10871 (+28),
— артиллерийских систем — 8286 (+36),
— РСЗО — 932,
— средства ПВО — 611,
— самолетов — 327 (+3),
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6384 (+19),
— крылатые ракеты — 1613,
— корабли/катера — 22,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51),
— специальная техника — 1223 (+6).
- Авдеевка. Россияне спрятались в погребе возле Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео.
- 5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать больше пехоты и бронированной техники в одной атаке.
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