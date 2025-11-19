Атака по Тернополю. Троє дітей та дорослих не виходять на зв'язок, загиблих вже 26 – фото
Станом на 20:05 у Тернополі було відомо про 21 постраждалу дитину. Загальна кількість загиблих становить 26 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
18 із постраждалих дітей перебувають у лікарні, а троє – загинули. Загальна кількість постраждалих становить майже 100 осіб.
Станом на вечір на одній із локацій відомо мінімум про шістьох людей, які не виходять на зв’язок після атаки. Троє з них – діти.
"Щоб переконатися, що під завалами будинків більше немає поранених або жертв, рятувальники та поліцейські працюватимуть цілодобово на місцях ураження у Тернополі", – сказав Клименко.
- У ніч на 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.
- Під атакою були переважно західні регіони. У Тернополі внаслідок удару по багатоповерхівках відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей, та 73 постраждалих. 19-21 листопада оголошені днями трауру.
- У Повітряних силах повідомили, що Росія вдарила по будинках ракетами Х-101, які запустила з десяти літаків стратегічної авіації.
