Атака по Тернополю. Троє дітей та дорослих не виходять на зв'язок, загиблих вже 26 – фото

Під завалами можуть перебувати ще люди, поліція та рятувальники працюватимуть цілодобово

Ігор Клименко (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Станом на 20:05 у Тернополі було відомо про 21 постраждалу дитину. Загальна кількість загиблих становить 26 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

18 із постраждалих дітей перебувають у лікарні, а троє – загинули. Загальна кількість постраждалих становить майже 100 осіб.

Станом на вечір на одній із локацій відомо мінімум про шістьох людей, які не виходять на зв’язок після атаки. Троє з них – діти.

"Щоб переконатися, що під завалами будинків більше немає поранених або жертв, рятувальники та поліцейські працюватимуть цілодобово на місцях ураження у Тернополі", – сказав Клименко.

Атака по Тернополю (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Атака по Тернополю (Фото: ДСНС)

Атака по Тернополю (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Атака по Тернополю (Фото: t.me/Klymenko_MVS)