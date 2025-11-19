Атака по Тернополю. Трое детей и взрослых не выходят на связь, погибших уже 26 – фото

Под завалами могут находиться еще люди, полиция и спасатели будут работать круглосуточно

По состоянию на 20:05 в Тернополе было известно о 21 пострадавшем ребенке. Общее количество погибших составляет 26 человек, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

18 из пострадавших детей находятся в больнице, а трое – погибли. Общее количество пострадавших составляет почти 100 человек.

По состоянию на вечер на одной из локаций известно минимум о шести людях, которые не выходят на связь после атаки. Трое из них – дети.

"Чтобы убедиться, что под завалами домов больше нет раненых или жертв, спасатели и полицейские будут работать круглосуточно на местах поражения в Тернополе", – сказал Клименко.

Атака по Тернополю (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

