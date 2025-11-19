Атака по Тернополю. Трое детей и взрослых не выходят на связь, погибших уже 26 – фото
По состоянию на 20:05 в Тернополе было известно о 21 пострадавшем ребенке. Общее количество погибших составляет 26 человек, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
18 из пострадавших детей находятся в больнице, а трое – погибли. Общее количество пострадавших составляет почти 100 человек.
По состоянию на вечер на одной из локаций известно минимум о шести людях, которые не выходят на связь после атаки. Трое из них – дети.
"Чтобы убедиться, что под завалами домов больше нет раненых или жертв, спасатели и полицейские будут работать круглосуточно на местах поражения в Тернополе", – сказал Клименко.
- В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.
- Под атакой были преимущественно западные регионы. В Тернополе в результате удара по многоэтажкам известно о 25 погибших, среди которых трое детей, и 73 пострадавших. 19-21 ноября объявлены днями траура.
- В Воздушных силах сообщили, что Россия ударила по домам ракетами Х-101, которые запустила из десяти самолетов стратегической авиации.
