Axios: США продовжать продавати зброю Україні незалежно від результатів переговорів на Алясці
США продовжать продавати зброю країнам НАТО для України, навіть якщо зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня не дасть очікуваного результату. Про це Axios повідомив неназваний американський чиновник.
"Навіть якщо дипломатичні зусилля не матимуть успіху, (президент США Дональд. – Ред.) Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України", – зазначив чиновник.
Він додав, що "можливо, Трамп не зможе цього зробити [йдеться про врегулювання війни], але він зробить усе можливе".
Співрозмовник також додав, що є загальна думка в адміністрації Трампа, що США та союзники можуть зруйнувати російську економіку.
"Є більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося обрати сторону, він би почав руйнувати російську економіку. З нього (Дональда Трампа. – Ред.) справді досить", – додав високопосадовець США.
- 14 липня глава Штатів Трамп і генсек НАТО Рютте уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 18 липня у пресслужбі НАТО повідомили LIGA.net, що до ініціативи із закупівлі американської зброї для України вже долучилися Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.
- 4 серпня міністр оборони Шмигаль повідомив, що PURL є результатом домовленості президентів Зеленського та Трампа і генсека НАТО (детальніше, як працює місія, читайте тут).
- 6 серпня в пресслужбі Альянсу повідомили LIGA.net, що НАТО уже "найближчими тижнями" очікує перші постачання американської зброї для України.
