Axios: США продовжать продавати зброю Україні незалежно від результатів переговорів на Алясці

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США продовжать продавати зброю країнам НАТО для України, навіть якщо зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня не дасть очікуваного результату. Про це Axios повідомив неназваний американський чиновник.

"Навіть якщо дипломатичні зусилля не матимуть успіху, (президент США Дональд. – Ред.) Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України", – зазначив чиновник.

Він додав, що "можливо, Трамп не зможе цього зробити [йдеться про врегулювання війни], але він зробить усе можливе".

Співрозмовник також додав, що є загальна думка в адміністрації Трампа, що США та союзники можуть зруйнувати російську економіку.

"Є більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося обрати сторону, він би почав руйнувати російську економіку. З нього (Дональда Трампа. – Ред.) справді досить", – додав високопосадовець США.