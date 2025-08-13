Axios: США будут продавать оружие Украине независимо от результатов переговоров на Аляске

В то же время американский чиновник подчеркнул Axios, что Трамп сделает все возможное для успеха переговоров

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США продолжат продавать оружие странам НАТО для Украины, даже если встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа не даст ожидаемого результата. Об этом Axios сообщил неназванный американский чиновник.

"Даже если дипломатические усилия не будут иметь успеха, (президент США Дональд. – Ред.) Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины", – отметил чиновник.

Он добавил, что "возможно, Трамп не сможет этого сделать [речь идет об урегулировании войны], но он сделает все возможное".

Собеседник также добавил, что существует общее мнение в администрации Трампа, что США и союзники могут разрушить российскую экономику.

"Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбрать сторону, он бы начал разрушать российскую экономику. С него (Дональда Трампа. – Ред.) действительно достаточно", – добавил высокопоставленный чиновник США.