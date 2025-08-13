Axios: США будут продавать оружие Украине независимо от результатов переговоров на Аляске
США продолжат продавать оружие странам НАТО для Украины, даже если встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа не даст ожидаемого результата. Об этом Axios сообщил неназванный американский чиновник.
"Даже если дипломатические усилия не будут иметь успеха, (президент США Дональд. – Ред.) Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины", – отметил чиновник.
Он добавил, что "возможно, Трамп не сможет этого сделать [речь идет об урегулировании войны], но он сделает все возможное".
Собеседник также добавил, что существует общее мнение в администрации Трампа, что США и союзники могут разрушить российскую экономику.
"Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбрать сторону, он бы начал разрушать российскую экономику. С него (Дональда Трампа. – Ред.) действительно достаточно", – добавил высокопоставленный чиновник США.
- 14 июля глава Штатов Трамп и генсек НАТО Рютте заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили ЛИГА.net, что к инициативе по закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
- 4 августа министр обороны Шмыгаль сообщил, что PURL является результатом договоренности президентов Зеленского и Трампа и генсека НАТО (подробнее, как работает миссия, читайте здесь).
- 6 августа в пресс-службе Альянса сообщили LIGA.net, что НАТО уже "в ближайшие недели" ожидает первые поставки американского оружия для Украины.
