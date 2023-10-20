Байден хоче об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Данілов: Це плюс, не розмиють

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав "великим плюсом" намір Білого дому об'єднати в один пакет допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, він більш ніж упевнений, що криза з вибором нового спікера Палати представників — це тимчасове явище, а саме голосування відбудеться й Україна отримає нову допомогу.

Він зазначив, що у новому зверненні до нації президент США Джо Байден сказав, що допомога Україні та Ізраїлю — це питання американської національної безпеки.

"Поєднання допомоги нам, Тайваню та Ізраїлю — це великий плюс. Ніхто у світі не зможе розмити наше питання, війна має закінчитися нашою перемогою. Коли нам кажуть, що треба здатися, я хочу цих "ждунів" попередити, що відповідь від народу України буде дуже жорсткою", — заявив секретар РНБО.

Раніше стало відомо, що запит Байдена на додаткові витрати у Конгресу включатиме $60 млрд для України та $14 млрд для Ізраїлю, а також допомогу Тайваню.

11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

30 вересня обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

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