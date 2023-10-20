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Байден хоче об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Данілов: Це плюс, не розмиють

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 12:17
Байден хоче об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Данілов: Це плюс, не розмиють - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав "великим плюсом" намір Білого дому об'єднати в один пакет допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

За його словами, він більш ніж упевнений, що криза з вибором нового спікера Палати представників — це тимчасове явище, а саме голосування відбудеться й Україна отримає нову допомогу.
Він зазначив, що у новому зверненні до нації президент США Джо Байден сказав, що допомога Україні та Ізраїлю — це питання американської національної безпеки.

"Поєднання допомоги нам, Тайваню та Ізраїлю — це великий плюс. Ніхто у світі не зможе розмити наше питання, війна має закінчитися нашою перемогою. Коли нам кажуть, що треба здатися, я хочу цих "ждунів" попередити, що відповідь від народу України буде дуже жорсткою", — заявив секретар РНБО.

Раніше стало відомо, що запит Байдена на додаткові витрати у Конгресу включатиме $60 млрд для України та $14 млрд для Ізраїлю, а також допомогу Тайваню.

  • 11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.
  • 30 вересня обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

Читайте також: NYT: Ізраїль попросив у США $10 млрд. Їх об'єднають у пакет із грошима для України

Дмитро Гриниченко
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