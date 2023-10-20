Байден хочет объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню. Данилов: Это плюс, не размоют
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал "большим плюсом" намерение Белого дома объединить в один пакет помощь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Объединение помощи нам, Тайваню и Израилю — это большой плюс. Никто в мире не сможет размыть наш вопрос, война должна закончиться нашей победой. Когда нам говорят, что нужно сдаться, я хочу этих "ждунов" предупредить, что ответ от народа Украины будет очень жестким", — заявил секретарь СНБО.
Ранее стало известно, что запрос Байдена на дополнительные расходы у Конгресса будет включать $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля, а также помощь Тайваню.
- 11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.
- 30 сентября обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
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