Байден хочет объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню. Данилов: Это плюс, не размоют

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал "большим плюсом" намерение Белого дома объединить в один пакет помощь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он более чем уверен, что кризис с выбором нового спикера Палаты представителей — это временное явление, а само голосование состоится и Украина получит новую помощь.

Он отметил, что в новом обращении к нации президент США Джо Байден сказал, что помощь Украине и Израилю — это вопрос американской национальной безопасности.

"Объединение помощи нам, Тайваню и Израилю — это большой плюс. Никто в мире не сможет размыть наш вопрос, война должна закончиться нашей победой. Когда нам говорят, что нужно сдаться, я хочу этих "ждунов" предупредить, что ответ от народа Украины будет очень жестким", — заявил секретарь СНБО.

Ранее стало известно, что запрос Байдена на дополнительные расходы у Конгресса будет включать $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля, а также помощь Тайваню.

11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

30 сентября обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

Читайте также: NYT: Израиль попросил у США $10 млрд. Их объединят в пакет с деньгами для Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.