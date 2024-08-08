Байден сумнівається у мирному переданні влади, якщо Трамп зазнає поразки на виборах

Про це він зазначив під час першого інтерв'ю після оголошення про вихід із президентських перегонів

Джо Байден (Фото: EPA)

Американський президент Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений" у мирному переданні влади в січні 2025 року, якщо кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп зазнає поразки. Про це він розповів у інтерв'ю для видання CBS News.

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"Він (Трамп. – Ред.) має на увазі те, що каже. Ми не сприймаємо його серйозно. Але він це справді має на увазі. Всі ці заяви, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття". Не можна любити свою країну лише тоді, коли виграєш", – зазначив він.

Про це він зазначив під час першого інтерв'ю після оголошення про вихід із президентських перегонів і підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс на висунення від Демократичної партії.

Журналісти розповіли: коментарі Трампа про "кровопролиття" на мітингу в Огайо в березні викликали суперечки. Тоді кампанія Байдена висловила занепокоєння, а Трамп і його союзники заявили, що він мав на увазі економічні наслідки політики торгівлі США.

23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

1 серпня члени Демократичної партії розпочали онлайн-голосування за Гарріс як за єдину кандидатку на посаду президента США.

Станом на 5 серпня 50% виборців підтримують віцепрезидентку США Гарріс, водночас 49% – кандидата від республіканця Трампа.

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