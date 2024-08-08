Байден сомневается в мирной передаче власти, если Трамп потерпит поражение на выборах

Об этом он отметил во время первого интервью после объявления о выходе из президентской гонки

Джо Байден (Фото: EPA)

Американский президент Джо Байден заявил, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти в январе 2025 года, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп терпит поражение. Об этом он рассказал в интервью для издания CBS News.

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"Он (Трамп, – ред.) имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Но он это действительно имеет в виду. Все эти заявления, что "если мы проиграем, будет кровопролитие". Нельзя любить свою страну только тогда, когда выигрываешь", – отметил он.

Об этом он отметил во время первого интервью после объявления о выходе из президентской гонки и поддержку вице-президента Камалы Харрис на выдвижение от Демократической партии.

Журналисты рассказали: комментарии Трампа о "кровопролитии" на митинге в Огайо в марте вызвали споры. Тогда кампания Байдена выразила обеспокоенность, тогда как Трамп и его союзники заявили, что он имел в виду экономические последствия политики торговли США.

23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственного кандидака на пост президента США.

По состоянию на 5 августа 50% избирателей поддерживают вице-президента США Харрис, в то же время 49% – кандидата от республиканцы Трампа.

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