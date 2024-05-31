Байден відреагував на вердикт Трампу: Так працює американське правосуддя

"Безрозсудно та небезпечно говорити, що все було підлаштовано, тільки тому, що не подобається вердикт", – сказав президент США

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден відреагував на рішення суду присяжних визнати Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації напередодні президентських виборів 2016 року. Він заявив, що "так працює американська система правосуддя".

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"Дональду Трампу були надані всі можливості для самозахисту, це була справа штату, а не федеральна справа. Його слухали дванадцять громадян, дванадцять американців, дванадцять таких же людей, як ви", – сказав Байден.

Він наголосив, що присяжні п'ять тижнів слухали докази та, після ретельного обмірковування, винесли вердикт – Трамп винен за всіма 34 пунктами звинувачення. США нададуть експрезиденту оскаржити це рішення, як надає це всім своїм громадянам, додав Байден.

"Так працює американська система правосуддя. Безрозсудно та небезпечно говорити, що все було підлаштовано, тільки тому, що не подобається вердикт", – сказав він.

30 травня, за п'ять місяців до президентських виборів у США, суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс. Він вже заявив, що збирається оскаржити вирок, і напряму звинуватив Байдена.

На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноакторці Деніелс у сумі $44 100.

8 квітня апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив клопотання 45-го американського президента Дональда Трампа про відкладення його кримінального процесу у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Деніелс.

15 квітня суд розпочав слухання у кримінальній справі Трампа про фінансові махінації.

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