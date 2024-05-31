Байден отреагировал на вердикт Трампу: Так работает американское правосудие

"Безрассудно и опасно говорить, что все было подстроено, только потому, что не нравится вердикт", – сказал президент США

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден отреагировал на решение суда присяжных признать Дональда Трампа виновным по делу о финансовых махинациях накануне президентских выборов 2016 года. Он заявил, что "так работает американская система правосудия".

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"Дональду Трампу были предоставлены все возможности для самозащиты, это было дело штата, а не федеральное дело. Его слушали двенадцать граждан, двенадцать американцев, двенадцать таких же людей, как вы", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что присяжные пять недель слушали доказательства и, после тщательного обсуждения, вынесли вердикт – Трамп виновен по всем 34 пунктам обвинения. США предоставят экс-президенту обжаловать это решение, как дает это всем своим гражданам, добавил Байден.

"Так работает американская система правосудия. Безрассудно и опасно говорить, что все было подстроено только потому, что не нравится вердикт", – сказал он.

30 мая, за пять месяцев до президентских выборов в США, суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс. Он уже заявил, что собирается обжаловать приговор, и напрямую обвинил Байдена.

В начале марта 2020 года Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Дэниелс в сумме $44 100.

8 апреля апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство 45-го американского президента Дональда Трампа об отложении его уголовного процесса по делу о выплате денег за молчание порнозвезде Дэниелс.

15 апреля суд начал слушание по уголовному делу Трампа о финансовых махинациях.

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