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Байден розчарований, що Сі Цзіньпін не поїде на саміт G20 – Reuters

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04.09.2023, 08:33
Байден розчарований, що Сі Цзіньпін не поїде на саміт G20 – Reuters - Фото
Джо Байден (Ілюстративне фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що розчарований тим, що очільник Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт лідерів G20 в Індії. Але Байден додав, що збирається "побачити його", повідомляє Reuters.

"Я розчарований... але я збираюся побачити його", — сказав Байден журналістам у штаті Делавер, не уточнюючи подробиць.

Байден відвідає Індію 7-10 вересня для участі в саміті країн Великої Двадцятки, після цього поїде до В’єтнаму, оскільки його адміністрація прагне зміцнити відносини США в Азії, зауважує видання.

Джерела Reuters повідомили, що Сі Цзіньпін, найімовірніше, пропустить саміт G20, а Китай представлятиме прем'єр-міністр країни Лі Цян.

Президент США відповів журналісту, що чекає на свою поїздку.

"Я хочу трохи більше... координації. Я думаю, що вони обидві [Індія та В'єтнам] хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", – сказав Байден.

  • Раніше на захід в Індії не запросили Україну, але запросили російського диктатора Володимира Путіна. У Єврораді сказали, що його візит ще не підтверджено. Reuters заявляло, що від РФ на саміті Путіна представлятиме глава МЗС Сергій Лавров.

  • Востаннє президент США та лідер Китаю зустрічалися 14 листопада 2022 року під час саміту G20 в Індонезії, обговорювали війну Росії проти України та те, що Китай має впливати на РФ. Тоді обидва лідери погодились, що використання ядерної зброї є неприпустимим.

  • 17 травня Байден заявив, що зустрінеться з очільником Китаю, але не повідомив коли саме.

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Артем Джеріпа
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Джо БайденкитайсшасамітСі ЦзіньпінG20
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