Байден розчарований, що Сі Цзіньпін не поїде на саміт G20 – Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що розчарований тим, що очільник Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт лідерів G20 в Індії. Але Байден додав, що збирається "побачити його", повідомляє Reuters.

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"Я розчарований... але я збираюся побачити його", — сказав Байден журналістам у штаті Делавер, не уточнюючи подробиць.

Байден відвідає Індію 7-10 вересня для участі в саміті країн Великої Двадцятки, після цього поїде до В’єтнаму, оскільки його адміністрація прагне зміцнити відносини США в Азії, зауважує видання.

Джерела Reuters повідомили, що Сі Цзіньпін, найімовірніше, пропустить саміт G20, а Китай представлятиме прем'єр-міністр країни Лі Цян.

Президент США відповів журналісту, що чекає на свою поїздку.

"Я хочу трохи більше... координації. Я думаю, що вони обидві [Індія та В'єтнам] хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", – сказав Байден.

Раніше на захід в Індії не запросили Україну, але запросили російського диктатора Володимира Путіна. У Єврораді сказали, що його візит ще не підтверджено. Reuters заявляло, що від РФ на саміті Путіна представлятиме глава МЗС Сергій Лавров.

Востаннє президент США та лідер Китаю зустрічалися 14 листопада 2022 року під час саміту G20 в Індонезії, обговорювали війну Росії проти України та те, що Китай має впливати на РФ. Тоді обидва лідери погодились, що використання ядерної зброї є неприпустимим.

17 травня Байден заявив, що зустрінеться з очільником Китаю, але не повідомив коли саме.

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